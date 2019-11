Andrés Calamaro niega haber fumado marihuana durante un show

El músico Andrés Calamaro negó haber fumado marihuana en el escenario, durante el concierto ofrecido el fin de semana pasado en el estadio Arena de Montevideo, y afirmó que ninguno de las personas que forman parte de su equipo lo hace mientras trabaja.

“Si tengo que ser sincero, no fume hierba uruguaya en el Arena de Montevideo. Saqué del bolsillo un pitillo 'de los míos”, fumo siempre lo mismo desde hace 25 años y no le entro a la marihuana -del siglo 21- porque es muy fuerte”, aclaró el músico a través de su cuenta oficial de Facebook.

Y amplió: “Además llevaba un mechero (encendedor) rebelde, que no me dio candela a la primera vez. Somos una crew muy enfocada, profesional y camaradas todos. Nadie consume mas que una copa de vino o un puchito. Si me hubiera fumado un caño hubiéramos visto una humareda saliendo de mis pulmones”.

Finalmente, el artista destacó que “premiarse con una seca, como con una copa, después de tocar me parece lo más normal del mundo”.

En varios videos de la actuación en Montevideo, se puede ver a Calamaro sacar de su bolsillo un cigarrillo, prenderlo y dar una larga pitada.

Las crónicas del show en varios medios locales señalan que el músico había anunciado en un momento del concierto que iba a hacer una degustación de marihuana legal.

"Vamos a hacer un parate para hacer degustación de marihuana legal. Voy a pedir, por favor, a la seguridad que por 25 segundos dejen que tiren la marihuana al escenario, nosotros la probamos y hacemos una crítica", habría expresado el artista.

Sin embargo, en el video se puede ver claramente que el cigarrillo que prendió no fue acercado por nadie del público sino que efectivamente había sido sacado de su bolsillo.

En la década del '90, Calamaro había tenido que enfrentar una demanda judicial por haber dicho durante un concierto en la Ciudad de La Plata que era “una linda noche para fumarse un porrito”.

Télam