Balances 2025: qué muestran las cuentas de los tres municipios más grandes del Alto Valle de Río Negro

Los balances correspondientes al ejercicio 2025 ya permiten conocer cómo cerraron sus cuentas los tres de los principales municipios del corredor del Alto Valle. Cipolletti, Roca y Regina difundieron sus estados contables, aunque cada uno presenta resultados y características diferentes.

Mientras Cipolletti registró un resultado económico positivo, Roca cerró el ejercicio con un resultado financiero negativo. En Regina, en tanto, el Estado de Tesorería muestra disponibilidades de caja al cierre del año luego de una ampliación presupuestaria que incrementó en más del 50% el cálculo original.

Cipolletti cerró 2025 con superávit

En Cipolletti, la Cuenta General del Ejercicio 2025 muestra que el municipio cerró el año con ingresos por $60.195.938.764,45, gastos por $46.238.156.698,02 y un resultado positivo de $13.957.782.066,43, de acuerdo con los estados contables aprobados por el Concejo Deliberante el 26 de junio. El balance también registra un activo total de $25.193.986.328,82, un pasivo de $5.879.230.052,32 y un patrimonio neto de $19.314.656.276,50.

El presupuesto 2025, aprobado en diciembre de 2024, había previsto ingresos y gastos por $45.188.868.993 y definió a la obra pública como uno de los principales ejes de la gestión de Rodrigo Buteler. De ese total, $8.697.484.426 fueron, en su momento, asignados a la Dirección de Obras Públicas, mientras que el Ejecutivo proyectó un esquema con tendencia al superávit, apoyado en el ahorro financiero obtenido durante 2024 para afrontar certificados de obras ya iniciadas.

Ingresos $60.195,9 millones Los estados contables muestran que el municipio incrementó sus recursos respecto de 2024, impulsado principalmente por los ingresos tributarios, las rentas de la propiedad y los ingresos no tributarios.

Con el transcurso del ejercicio, en noviembre del 2025, el Concejo Deliberante aprobó una ampliación presupuestaria de $9.908 millones, equivalente al 22% del presupuesto original. La actualización fue fundamentada en el incremento de la recaudación propia, la mayor coparticipación y otros ingresos extraordinarios, como la venta de tierras fiscales. Además, estableció que el 96% de los recursos adicionales se destinaría a infraestructura y obra pública, reforzando partidas para intervenciones vinculadas al mejoramiento vial, mantenimiento urbano, espacios públicos, servicios esenciales y equipamiento comunitario.

El resultado de esa política también quedó reflejado en los estados contables. Durante 2025 el gasto de capital, dinero que el municipio invierte en obras o compra bienes que quedan para el patrimonio de la ciudad, ascendió a $6.202.472.716,59, frente a los $1.699.840.810,84 ejecutados en 2024. En paralelo, el Fondo de Financiamiento de Obras Públicas registró ingresos por $689,8 millones, destinados principalmente a demarcación y seguridad vial ($417,4 millones), semaforización ($241,5 millones) y parquización ($35,4 millones).

Del lado de los recursos, la principal fuente de financiamiento continuó siendo los ingresos tributarios, que alcanzaron $44.939 millones, seguidos por las rentas de la propiedad, con $8.230 millones, y los ingresos no tributarios, con $6.068 millones. En cuanto a los gastos, las mayores erogaciones correspondieron a remuneraciones ($24.702 millones), bienes y servicios ($12.528 millones) y gastos de capital.

Así cerró las cuentas 2025 el municipio de Roca

El Balance General 2025 de Roca registró ingresos por $53.720,5 millones y erogaciones por $59.132,7 millones, lo que arrojó un deficit de $5.412,2 millones. El Estado de Tesorería también informó disponibilidades por $1.654,6 millones al cierre del ejercicio.

Los ingresos corrientes ascendieron a $49.935 millones y estuvieron impulsados principalmente por la coparticipación y otros recursos provenientes de distintas jurisdicciones. Además, el municipio percibió $2.858,9 millones en ingresos de capital y $926,5 millones por fuentes financieras.

Ingresos $53.720,5 millones Fue el total de recursos percibidos por la Municipalidad de Roca durante 2025. El 93% correspondió a ingresos corrientes, impulsados principalmente por la coparticipación provincial, las tasas municipales y las regalías petroleras.

Las erogaciones corrientes alcanzaron los $51.185,6 millones. El principal componente fue el gasto en personal, seguido por servicios, bienes de consumo y transferencias. A su vez, las erogaciones de capital sumaron $7.703,3 millones, destinados principalmente a trabajos públicos, infraestructura, proyectos con financiamiento externo y bienes de capital.

En materia de infraestructura, el balance destaca la ejecución y finalización de obras de saneamiento, pavimentación, alumbrado público, espacios verdes e infraestructura barrial. Entre ellas se encuentran la red cloacal del barrio Fiske Menuco Sur, la Plaza Las Martinas, 21 cuadras de pavimento en la zona norte, el plan integral de obras del barrio Quinta 25, la Plaza Blanda de la Manzana en plaza San Martín, la ampliación de la red de alumbrado sobre calle Villegas, la extensión del Paseo Calle América y del Paseo Canal Grande, además del Plan de Repavimentación desarrollado en distintos sectores de la ciudad.

Regina amplió su presupuesto y cerró el año con disponibilidades de caja

El presupuesto 2025 de Regina fue aprobado con un déficit financiero preventivo de $1.605 millones. La ordenanza proyectaba ingresos por $20.804,6 millones y erogaciones por $22.409,6 millones, diferencia que se preveía cubrir mediante financiamiento.

Sin embargo, durante el año, el municipio realizó ampliaciones presupuestarias que elevaron el cálculo de recursos y gastos hasta los $31.741,4 millones, un 52,6% por encima del presupuesto original.

Ingresos $31.741,4 millones El presupuesto vigente al cierre de 2025 fijó recursos por $31.741,4 millones, un 52,6% más que los $20.804,6 millones previstos en la ordenanza original, tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio.

El presupuesto destinó la mayor parte de los recursos al funcionamiento municipal y también contempló inversiones en infraestructura urbana, entre ellas pavimentación, redes cloacales, desagües pluviales, alumbrado público y espacios verdes.

En la ejecución financiera, el Estado de Tesorería registra ingresos percibidos por $30.960,3 millones y pagos por $31.223,2 millones. Esa diferencia fue compensada con un saldo inicial de caja de $1.687,6 millones proveniente de ejercicios anteriores.

Como resultado, el municipio finalizó el ejercicio con disponibilidades por $1.424,7 millones al 31 de diciembre de 2025.

Corredor del Alto Valle de Río Negro: Allen y Fernández Oro aún no presentaron sus balances

Allen y Fernández Oro todavía no completan el panorama regional porque sus balances correspondientes al ejercicio 2025 permanecen pendientes.

En Allen, el balance será tratado durante las próximas semanas, según informó el concejal Gustavo Addamo. Mientras que en Fernández Oro, el Presupuesto 2025 no fue aprobado y el municipio continuó ejecutando una prórroga del Presupuesto 2024. De acuerdo con el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Vidal, el balance del ejercicio 2025 será presentado hacia fin de año, una vez concluido el proceso administrativo correspondiente.