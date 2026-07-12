El emotivo regalo de Nico González a una fotógrafa tras la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

Minutos después del vibrante triunfo de Argentina por 3 a 1 ante Suiza en Kansas City, que selló el pasaje a las semifinales del Mundial 2026, Nicolás González protagonizó uno de los momentos más cálidos de la jornada. Lejos de las cámaras de la transmisión oficial, el delantero tuvo un enorme gesto de humildad con una trabajadora de prensa.

El extremo izquierdo de la Selección buscó entre la marea de reporteros gráficos a Natalia Ponce, la fotógrafa que lo retrató durante toda su etapa formativa como juvenil en el club Argentinos Juniors.

A modo de agradecimiento por esos años compartidos, el jugador decidió entregarle en mano la camiseta que utilizó durante los cuartos de final ante el elenco helvético.

NICO GONZÁLEZ LE REGALÓ SU CAMISETA A UNA FOTÓGRAFA



Natalia le sacaba fotos en las inferiores de Argentinos Juniors al ahora jugador de la Selección y, después del triunfo ante Suiza, salió del vestuario y le dio la 15 👏👏👏 pic.twitter.com/nlFGsyfk0O — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

El reencuentro que nació en La Paternal

El momento fue registrado con un teléfono celular y rápidamente circuló por las redes sociales. En el video se puede observar a Ponce recibiendo un sentido abrazo del futbolista, visiblemente emocionada por la situación en el campo de juego.

“Nico me va a regalar la camiseta. Porque lo conozco de chico, supongo. Nos conocemos de las inferiores de Argentinos Juniors”, explicó la reportera gráfica en las imágenes, todavía sorprendida por el obsequio.

La conmovedora escena fue coronada por la persona que grababa el video, quien resumió la actitud del jugador surgido en el semillero del «Bicho» con una frase contundente: “No se olvidó de sus principios”.

El lazo entre ambos sobrevivió al paso de los años y a la enorme distancia. Hoy González es una figura consolidada en Europa y juega en el Atlético de Madrid bajo las órdenes de Diego Simeone, pero mantuvo intacto el recuerdo de quienes lo acompañaron antes de dar el salto al profesionalismo.

Una revancha personal para Nicolás González en el Mundial 2026

Para González, esta Copa del Mundo tiene un peso emocional inigualable. El atacante fue excluido de la lista definitiva para Qatar 2022 a último momento, tras sufrir una lesión muscular durante un entrenamiento previo al viaje a Doha.

“Para mí es una revancha, es una espina que me quedó. Si alguien me ve en los partidos, corro todas las pelotas, parece que tuviera diez pulmones», declaró el jugador días atrás en el canal oficial de la AFA.

El propio futbolista admitió que esa entrega total nace del dolor de haberse perdido la consagración anterior. Su despliegue físico constante y sin pausas es tan valorado por el cuerpo técnico que el propio entrenador Lionel Scaloni lo bautizó cariñosamente como «Caballo».

El partido ante Suiza en el Arrowhead Stadium estuvo lejos de ser un trámite sencillo para los campeones defensores. Argentina logró abrir el marcador a los diez minutos con un cabezazo de Alexis Mac Allister, pero los europeos alcanzaron el empate en el complemento mediante un preciso remate de Dan Ndoye.

A pesar de que el conjunto suizo se quedó con diez hombres por la expulsión de Breel Embolo a los 72 minutos, la Selección nacional no logró quebrar el cerrojo defensivo en el tiempo reglamentario y la definición se trasladó irremediablemente al alargue.

En la prórroga apareció la jerarquía del plantel para resolver la historia. A los 112 minutos, Julián Álvarez destrabó el encuentro con un espectacular golazo de larga distancia que se coló en el ángulo superior derecho.

Ya en los instantes finales, Lautaro Martínez aprovechó un rebote del arquero Gregor Kobel para sellar el 3 a 1 definitivo. Ahora, La Albiceleste se prepara para un duelo de altísimo voltaje: enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta, buscando un nuevo pasaje a la gran final.