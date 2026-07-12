Rincón y Sol de Mayo no pudieron clasificar y deberán jugar la Reválida del Federal A

En la anteúltima fecha de la fase de grupos del Federal A, Deportivo Rincón y Sol de Mayo perdieron por lo que quedaron sin chances de clasificar a la zona campeonato y deberán jugar la Reválida.

En la zona 3, el León cayó 1 a 0 como local con Huracán Las Heras en un partido polémico y comparte el último puesto del grupo.

Los mendocinos se impusieron con un gol de penal de Alejandro Toledo. El árbitro, César Ceballo, cobró falta por un agarrón en el área que dejó dudas. Huracán ya fue beneficiado en varios partidos de este campeonato, lo que aumenta las sospechas.

Más allá de la controversia arbitral, el equipo neuquino vive un mal presente futbolístico con cuatro derrotas consecutivas y todavía no sumó puntos con Germán Noce como entrenador.

En la próxima fecha cerrará esta ronda con Costa Brava en General Pico, ya sin chances de clasificar. En la Reválida, como primer objetivo, buscará escaparle a la zona de descenso.

En la zona 4, Sol de Mayo perdió 3 a 1 con Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi y también quedó sin posibilidades. Vicente Barberini, Francisco Grahl de penal e Imanol Iriberri convirtieron para el local.

Santiago Jara descontó para el Albiceleste que terminó con 10 por la expulsión de Diego Zalazar. Sol cerrará esta fase como local ante Villa Mitre que hoy aseguró su clasificación a la zona campeonato.

Los confirmados en la Reválida, además de Rincón y Sol, son Círculo Deportivo, Santamarina, Brown de Madryn, Germinal, Juventud Unida de San Luis, San Martín de Mendoza y Costa Brava.

Del grupo de 10, los dos últimos se irán al descenso en una tabla que sumará las dos fases. Los mejores cinco de esta ronda seguirán en carrera por el segundo ascenso.

En la zona campeonato, que clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso y a la Copa Argentina, ya están Cipolletti, Olimpo, Alvarado, Kimberley y Villa Mitre.

Por la definición del Mundial, la última fecha de la primera fase no se jugará el próximo fin de semana y se pasó para el del 26 de julio. Por esa razón, la siguiente instancia empezará en agosto.