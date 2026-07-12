Más de 30 mil personas festejaron en Neuquén el pase a semis de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Una nueva victoria agónica del conjunto de Lionel Scaloni volvió a encender las calles de la capital neuquina.
Otra vez la Selección Argentina generó euforia en las calles del país luego de un nuevo triunfo agónico en el Mundial 2026. Esta vez, la victoria selló el pase a semifinales del Mundial 2026, y en Neuquén capital se festejó a lo grande en el Monumento a San Martín.
Según confirmó el comisario Marcos Mazzone a Diario RÍO NEGRO, unas 30 mil personas se acercaron al centro de la ciudad luego de que el conjunto de Lionel Scaloni le gane 3 a 1 a Suiza por los cuartos de final.
Debido a la gran cantidad de personas, esta vez se reforzó el operativo de seguridad en las áreas de cacheo, como así también se extendió desde las 20 hasta las 5 de la madrugada de este domingo.
Desde la Policía indicaron que, si bien no hubo incidentes que incluyera personal lesionado ni daños en la propiedad de los comercios o vecinos, unas seis personas fueron demoradas por ocasionar distintos disturbios.
Argentina ya piensa en Inglaterra
Por segunda vez en este Mundial 2026, la Selección Argentina definió un cruce en el tiempo suplementario. Tras un agónico triunfo ante Egipto, esta vez los goles llegaron a pocos minutos de que lleguen los penales.
Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los dirigidos por Scaloni le ganaron a Suiza y consiguieron el pase a semifinales de la Copa del Mundo.
Ahora, el conjunto nacional se enfrentará contra Inglaterra por un lugar en la final este miércoles 15 de julio a partir de las 16.
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