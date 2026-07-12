No logró a frenar en el semáforo y provocó un choque en cadena sobre la Ruta 22 cerca de Roca este domingo

Un fuerte choque en cadena se registró este domingo 12 de julio cerca de General Roca sobre la Ruta 22. El incidente vial fue protagonizado por unos tres vehículos en un cruce semaforizado.

Según informó el comisario José González a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió minutos antes de las 15, a la altura del kilómetro 1.178, en la mano que se dirige hacia la ciudad.

Allí, por causas que se intentan establecer, una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 38 años no logró frenar a tiempo y colisionó por alcance a un Peugeot 206, que estaba detenido esperando el cambio de semáforo.

Debido a la fuerza del impacto, el auto terminó colisionando contra una camioneta Chevrolet Captiva que justo circulaba delante de este.

En el lugar intervieron efectivos de la Comisaría Tercera junto a personal del SIARME, que constató que ninguno de los tres conductores resultó con heridas, por lo que se confirmó que sólo hubo daños materiales.

Imputaron a un conductor por un choque fatal cerca de la Ruta 22

La Justicia de Río Negro avanzó en la investigación por el trágico siniestro vial ocurrido el pasado domingo en la zona rural de Allen, que le costó la vida al joven Jairo Agustín Lavacara (19).

En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Roca, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Joshua Caetano Oviedo Nuñez Gallardo, el conductor de la camioneta Volkswagen Tiguan que colisionó con la motocicleta de la víctima.

El hecho bajo investigación se produjo el 5 de julio de 2026, alrededor de las 18:15 horas, en la calle rural Ceferino Namuncurá, a la altura de las chacras 132 y 138 de Contralmirante Guerrico. Según la teoría presentada por el fiscal descentralizado de Allen, Ricardo Romero, el imputado se encontraba estacionado en la banquina oeste con orientación sur y, de manera «negligente y antirreglamentaria», inició una maniobra de giro en U para retomar el sentido contrario de circulación.

Esta acción resultó fatal: la camioneta se interpuso en la trayectoria de varias motocicletas que avanzaban por la zona, provocando que Jairo Lavacara no pudiera evitar el impacto contra el lateral izquierdo del rodado mayor. El joven, que conducía una Honda CBR 250, falleció poco después de ingresar al hospital local debido a la gravedad de las lesiones sufridas.