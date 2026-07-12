La avenida Mandalari en Neuquén se reencuentra con el barrio Rincón de Emilio

La Mandalari tendrá una rotonda de hormigón para derivar hacia los barrios Rincón del Río, Rincón de Emilio y la pista de Motocross (foto Emiliano Ortiz)

El municipio comenzó la obra de la avenida Mandalari, el viejo ingreso de ripio a Rincón de Emilio que históricamente fue una demanda pero no se había podido asfaltar no solo por el abultado presupuesto en una zona sin frentistas para el recupero, sino porque tocaba parte de terrenos dela Universidad Nacional del Comahue.

«Hay una arista, un pequeño ángulo que forma parte de la mensura universitaria y con la propuesta que hizo el Ejecutivo, se corregió la trayectoria (de la avenida) y pasa por un costado. La obra se ejecuta sobre terreno que es de la municipalidad», explicó el concejal del MPN, Atilio Sguazzini.

Así lo aclaró el presidente del bloque oficialista cuando fue consultado por esta traza, en rueda de prensa, cuando el Deliberante autorizó en la sesión especial en el que se abordó la mensura del Parque Bardas Norte. Un día antes del receso legislativo, el MPN organizó una sesión especial con la mensura del PBN como único tema, con la explicación de que se requería este expediente técnico para ejecutar la obra.

El argumento no estaba en el despacho de comisión ni en el proyecto del Ejecutivo, pero se explicó en las intervenciones en el recinto y se aprobó por unanimidad de los presentes. El plazo de ejecución de la obra se fijó en seis meses, con algunos cortes programados de circulación durante la obra.

La ejecución de la obra de pavimentación comenzó con el trabajo en el terreno (foto Emiliano Ortiz)

Dónde está la avenida Mandalari

La bajada directa hacia Rincón de Emilio es un gran cañadón que requiere de obras pluviales y de sistematización. Prevé una inversión de más de 6.500 millones de pesos. La obra permitirá mejor conexión entre Parque Norte, Rincón de Emilio y Rincón del Río, con un sistema de drenaje pluvial de todo el sector.

El actual ingreso asfaltado, con el nombre René Favaloro, se ejecutó con un gran rodeo de la zona de cañadones y esquivó los terrenos propiedad de la UNCo. La Mandalari fue licitada en 6.543.601.349 de pesos, nace en la zona arbolada de Parque Norte en la calle Jesús María, a un costado del Observatorio astronómico y serpentea por el faldeo de las bardas hacia Rincón de Emilio.



Los pluviales y un sistema integral de drenajes integrarán la ejecución de de la obra, al igual que la iluminación (foto Emiliano Ortiz)

La secretaria de Infraestructura de la comuna, Mariel Bruno, explicó que el sector concentra gran parte de las correntías de lluvia que descienden desde la barda y detalló que se va a ejecutar un pluvial a cielo abierto de hormigón que acompañará toda la traza de Mandalari.

Prevé una calzada de 12 metros de ancho, la construcción de veredas, bicisendas, nueva iluminación y un sistema integral de drenaje pluvial mediante canales de hormigón armado ubicados a ambos lados de la avenida.

Obra se completa con cordones cuneta, badenes, rampas peatonales y obras complementarias de seguridad vial. La mayor parte del recorrido pavimento flexible a excepción de la zona de rotonda.

Una rotonda para ir hasta la pista de Motocross

El derivador vial ordenará el ingreso a Rincón de Emilio, el acceso a Rincón del Río y el desvío hacia la pista de Motocross, un sector del Parque Bardas Norte que es utilizado por los privados con autorización excepcional del Deliberante en una zona protegida.

Esa rotonda será de hormigón para garantizar una mayor resistencia al tránsito. “Va a haber momentos de la obra en los que vamos a tener que cortar la circulación para resolver las tareas del pluvial y de la iluminación», dijo Bruno aunque aclaró que mientras este acceso directo de ripio se pavimenta «siempre queda abierto el acceso por Plaza de las Banderas hacia Rincón de Emilio y Rincón del Río».