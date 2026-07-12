Crimen en el sur de Río Negro: murió un hombre tras ser apuñalado y atraparon al principal sospechoso

Los investigadores recopilaron evidencias antes de ordenar el traslado del sospechoso hacia la comisaría de El Bolsón.

Un hombre murió este domingo tras ser atacado con un arma blanca en la localidad de Ñorquinco. El crimen se desencadenó en medio de una violenta gresca que tuvo lugar cuando finalizaban los festejos masivos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. Tras una rápida investigación, la Policía de Río Negro allanó un domicilio y detuvo al presunto autor del homicidio.

La agresión con el arma blanca se produjo cerca de la 1 de la madrugada, en momentos en que la mayor parte de las personas que se habían concentrado para celebrar comenzaba a descomprimir el lugar. Por razones que el Ministerio Público Fiscal buscará esclarecer, se inició una fuerte disputa entre los presentes. De acuerdo con el relato aportado por testigos presenciales, la víctima sufrió heridas cortantes de extrema gravedad en plena vía pública.

Traslado de urgencia y fallecimiento

Ante la desesperante situación y la falta de tiempo, un grupo de vecinos resolvió trasladarlo de forma urgente hacia el hospital. Los primeros testimonios recolectados en la escena indicaron que el paciente presentaba al menos tres heridas punzantes.

Debido a la complejidad de las lesiones y la necesidad de una atención de mayor complejidad, la víctima fue derivada de urgencia hacia el hospital de la vecina localidad de El Maitén, en la provincia de Chubut. El personal de la comisaría 12 reportó formalmente que a las 7:50 se notificó el fallecimiento del paciente.

Operativo, allanamiento y detención

La investigación penal quedó bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada, que coordinó las tareas del personal policial y de los peritos del área de Criminalística. Los expertos trabajaron durante toda la jornada realizando inspecciones oculares, recolectando rastros de interés criminalístico y tomando declaraciones testimoniales para reconstruir la secuencia del ataque.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto agresor. Esta tarde, cerca de las 14, las fuerzas de seguridad ejecutaron un allanamiento en una vivienda de Ñorquinco que arrojó resultados positivos. El sospechoso fue arrestado en el lugar y trasladado de inmediato a la Unidad 12 de El Bolsón, donde quedó alojado a disposición de los magistrados de turno para la correspondiente formulación de cargos.