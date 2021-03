Añelo: desplazaron al MPN en el Concejo Deliberante y va a la justicia

El Movimiento Popular Neuquino fue desplazado de la línea sucesoria en Añelo en la sesión preparatoria del Concejo Deliberante realizada el viernes. Una maniobra del bloque de Juntos por el Cambio junto la colectora Unión Popular ubicó al concejal del partido aliado, Fernando Banderet, en la presidencia del cuerpo durante el período 2021.

El oficialismo ya anticipó su impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia por considerar que el lugar debería corresponderle a un representante del partido de gobierno.

El cambio reavivó las teorías conspirativas que en enero anticipaban un intento de derrocamiento del intendente Milton Morales y que tenían como primer paso hacerse con la presidencia del cuerpo. Fue en el contexto de los cortes de ruta que hubo en la ciudad por un reclamo de agua.

“Nosotros tenemos un sistema democrático y lo único que queremos es fortalecer al intendente como equipo”, aseguró ayer Banderet a Río Negro. Dijo que el objetivo es que “los vecinos sean escuchados y que tengan la confianza de poder ir y presentar proyectos” en el órgano deliberativo.

La votación que lo designó como presidente del Concejo y segundo funcionario en la línea sucesoria de Morales fue por mayoría simple de cuatro contra tres. La concejal de Juntos por el Cambio, Tatiana Izaza, fue quien llevó la moción para que Banderet ocupe el lugar. El partido opositor se quedó con la vicepresidencia en la figura de Víctor Cabrera, jefe del bloque.

Banderet dijo que el propio Morales asistió a la sesión del viernes junto al abogado del municipio y del Concejo Deliberante porque “venían olfateando lo que iba a pasar”. Él también asistió con la documentación que, según él, lo legitima para ejercer como presidente.

Es que el oficialismo reclama que, por el artículo 277 de la Constitución Provincial, el cargo debería corresponder a un concejal del MPN. Hasta el viernes, lo ocupaba Delia Díaz, hermana de Darío, el exintendente.

Banderet, en cambio, indicó que el texto es claro en cuanto a que la designación “recae en un concejal perteneciente al mismo partido político del intendente municipal, o alianza electoral en su defecto”. Unión Popular participó de las elecciones de 2019 como colectora de Morales.

Desde el entorno de Díaz prefirieron no hacer declaraciones. “Está todo en asuntos legales y, hasta que no haya una resolución de esa parte, no hay veredicto todavía”, afirmaron.

Banderet anticipó que hoy encabezará la sesión especial en la que Morales brindará su mensaje inaugural, a las 12. “Vamos a trabajar codo a codo con él”, aseguró.