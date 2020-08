Angélica Lagunas por la protesta en lo de Storioni: "los violentos son ellos"

Tras la polémica desatada por una manifestación que la "Minoría Multicolor" de ATEN llevó a cabo en la casa de la ministra de Educación Cristina Storioni, la representante de ese sector, y concejala, Angélica Lagunas publicó su respuesta. Señaló que la protesta no fue violenta, ni hubo encapuchados.

"Desde la minoría multicolor de ATEN Capital queremos informar que hoy llevamos adelante una actividad que fue impulsada por el encuentro provincial de trabajadores y trabajadoras de la educación", comenzó Lagunas en un video que difundió ella misma.

Y siguió: "Luego de haber asistido innumerables veces a casa de gobierno y al Consejo Provincial de Educación a buscar respuestas de la ministra Storioni, a la cual nunca encontramos en esos lugares, hoy decidimos ir a su casa a llevarle, como le llevamos a todos nuestros estudiantes que no tienen conectividad y que necesitan seguir teniendo el vínculo con la escuela y con sus profesores y profesoras, le llevamos cuadernillos hoy a la ministra Storioni, le llevamos un cuadernillo con todas las actividades pendientes que tiene".

Esas "tareas pendientes" son los reclamos que viene realizando el gremio durante la pandemia: "cobertura de horas y cargos, internet gratuito para todos y todas, el pago en tiempo y forma de los salarios y aguinaldos", repasó la concejala del FIT.

Además, Lagunas desmintió que haya sido una acción violenta y con personas encapuchadas como señaló el ministro Jefe de Gabinete Sebastián González.

"Quiero desmentir rotundamente que hayan existido hechos de violencia o encapuchados, no somos nosotros los violentos, no fuimos encapuchados, los violentos son ellos, violentos son los que no pagan los salarios en tiempo y forma, violentos son los que nos han robado el IPC durante todo este tiempo, violentos son los que no han garantizado la educación para todos y todas en el marco de la cuarentena, violentos son quienes ha robado el presupuesto educativo con la no cobertura de horas y cargos, impulsando la existencia de centenares y centenares de compañeros que durante toda la cuarentena no tuvieron un salario para poder llevar el sustento diario a sus hogares, violentos son ellos", cerró la representante de la minoría del gremio docente.

Desde ATEN Provincial, no respaldaron la medida aunque si los reclamos. "Desde nuestra conducción confrontamos contra las políticas de ajuste del gobierno con los métodos de los trabajadores organizados resueltos en los ámbitos de representación democráticos de nuestro sindicato", comenzó el comunicado del gremio.

Y siguió: "Hemos planteado en el último Plenario de Secretarios Generales que toda acción por afuera de ATEN corría por cuenta de quien la convoque".

"Hacia lo interno de ATEN todo se puede debatir, en cambio, lo resuelto por afuera no es ATEN y quien se arroga alguna representación, aún en minoría, expone a los trabajadores y pone en riesgo sus reivindicaciones, al tener que responder por acciones que no representan el colectivo de maestros y profesores que exigen respuestas al gobierno en el marco de su organización sindical", cerraron desde la organización gremial de los docentes neuquinos.