La fisioterapia hizo caminar a Rocco

A mediados de diciembre 2021, la joven proteccionista roquense Valentina Paniceres rescató a un cachorro en zona de Chacra Monte, al que llamó Rocco.

El perro se encontraba paralítico y arrastraba sus patas traseras para trasladarse de un lugar a otro. Según los vecinos manifestaron que probablemente el perro habría sufrido algún accidente causado por un automóvil.

Para esta terapia se aplicaron dos sesiones semanales utilizando agentes físicos cómo magnetoterapia, cinta caminadora y ejercicios pasivos, entre otros.



El asunto es que después de socorrerlo y darle atención médica fue diagnosticado con Erlichia Canina.

Se esperaba que el tratamiento contra el hemoparásito resolviera su cuadro nervioso. Sin embargo, no fue así y tanto su rescatista como Guadalupe Martínez -la personaque lo albergaba-, decidieron buscar una nueva evaluación.

Con dos sesiones por semana de fisioterapia, más la suma de ejercicios adicionales en la casa



“Como resultado ante el examen clínico y neurológico, a Rocco se le detectó una lesión a nivel toracolumbar”, según manifestó la médica veterinaria especialista en fisioterapia Marcia Biancucci. Aunque no se pudo determinar el tipo y la extensión del daño de tejidos blandos de su médula espinal, por falta de estudios complementarios, como una resonancia magnética y demás estudios, mucho más costosos. “Rocco cuando llego a la veterinaria no tenía sensibilidad, tampoco podía mover sus miembros posteriores, es decir sus patitas”, contó la especialista a Río Negro y como consecuencia, al no poder desplazarse por su cuenta, el cachorro se hacía sus necesidades encima.

Hoy, Rocco vive feliz. Tiene una vida sana y se vale por sus propios medios y espera una familia que lo adopte



En este tipo de casos, explicó Biancucci, donde el diagnóstico preciso del daño no está al alcance y no hay historial previo, propuso una rehabilitación con evaluaciones de “progreso constante”.

En el caso de Rocco fue una pulseada entre nuestra voluntad de ayudarlo y los avances a cuenta gota y a tal punto que, casi bajamos los brazos, expresó.

Cuando Rocco llegó a la veterinaria, no tenia movilidad en sus patas traseras



Esta vez la terapia fue una de las más extensas, ya que generalmente se ven resultados a partir de la segunda sesión. En el caso de Rocco algunas veces no podía asistir a la rehabilitación por falta de logística y transporte.

Para la terapia se implementó un plan de trabajo de dos sesiones semanales utilizando agentes físicos cómo magnetoterapia, tens, electroestimulación muscular, ultrasonido, fototerapia, láser, cinta caminadora y ejercicios pasivos.



Por otro lado, se le aconsejó hacer una serie de ejercicios diarios, de tipo pasivos, para realizar en su casa, con la ayuda de una pelota y también ejercicios de estimulación nerviosa, explicó la profesional.

Durante siete largos meses, con un impasse en el medio de un mes, Rocco se incorporó de un día para el otro y sucedió tan de repente que los sorprendió a todos con gran emoción.

“Eso nos animó a no bajar los brazos”, expresó la profesional que desde ese momento todo fue más fácil para todos porque mejoró la calidad de vida.

Rocco fue rescatado del abandono por Valentina Paniceres, una joven rescatista roquense



“Hoy, como resultado de tanta dedicación, Rocco camina, intenta saltar y correr, aunque todavía tiene movimientos bruscos y no controla al 100% su cuerpo, manifestó emocionada Guadalupe Martínez – quien se comprometió a cumplir con el tratamiento y esa constancia hizo que el cachorro se recupere cada día. “Es el perro más cariñoso del mundo y nos agradece a diario con su amor”, expresó Guadalupe, quien agregó que Rocco estará en adopción una vez finalizado el tratamiento de rehabilitación.

Hoy, Rocco, disfruta de una buena vida