Todo lo que debemos saber para comunicarnos con nuestros perros (y no desesperar en el intento)

La relación que tengamos con los animales depende mucho de nosotros, la cual es fundamental para generar el vínculo que queramos. Conocer el lenguaje corporal de los perros, también es necesario para una buena comunicación y convivencia. El educador canino Javier Campbell asegura que “la comunicación con nuestros perros es la parte más difícil de la convivencia, por nuestro comportamiento egocéntrico al creemos el ombligo del mundo y sentimos que el resto de las especies se deben adaptar y entender nuestro lenguaje”. También el experto hace hincapié en que, nos manifestamos mayormente de forma verbal con el resto del entorno, animales y plantas y al interactuar con los animales que convivimos, en su mayoría perros, es donde fallamos en la transmisión del mensaje.



Muchos creen que ellos entienden nuestro idioma – aclara el experto – y, es común hacerles preguntas como ¿otra vez rompiste la basura? o ¡ya te dije que eso, no se hace! Ante estas circunstancias, el perro cambia el comportamiento y pensamos que entiende lo que le dijimos, pero ese cambio, se debe al tono elevado de la voz y a la gesticulación que hacemos cuando nos enojamos y no porque haya entendido el mensaje, explicó el profesional . “Si queremos que el perro comprenda, debemos incorporar estrategias en su educación y aprendizaje”, indicó.

Según el educador, la comunicación se hará imposible si no se intenta “hablar el mismo idioma” sabiendo que el animal no entiende el nuestro. Es necesario ser claro para facilitar la comunicación en la educación, mediante ejercicios básicos de asociación – que son los más comunes- donde se debe captar la atención del animal, a través de un motivador, ya sea algo rico o algo que lo divierta e intentar que realice la acción que se desea. A esta situación se suma una orden verbal y se refuerza esa conducta de forma positiva, con las repeticiones, entonces el perro aprenderá lo que se quiere lograr. “Esta es una forma efectiva de comunicación y asegurará que tenga ganas de repetir esas acciones”, señala.

La comunicación no verbal es la más utilizada por los perros y, si bien son muy variadas y depende mucho en el contexto en el que sucedan las posturas – explica – son expresiones que no podemos comprender. Las reverencias acompañadas de movimientos laterales son invitaciones al juego, que no debemos confundir con señales parecidas como el agazaparse, esta suele ser una señal de alerta o de ocultamiento.

Otra acción como mover la cola no siempre habla de que esté contento, explica el educador y se debe tener en cuenta los rasgos faciales, sus orejas, ojos y pelaje para contextualizar el estado de ánimo del animal.

A veces un simple movimiento de cabeza, un relamido o parpadeos de sus ojos indican señales de calma para la otra parte o el ladrido, dar la pata y tocarnos con su boca es la forma de pedir algo o reclamar atención, por eso debemos estar atentos a sus señales y advertencias de agresión y al pedido de espacio, argumentó el experto porque si fallamos en esta última podemos salir lastimados.

Qué tengo que saber sobre los gestos

Orejas: Cuando sus orejas están erguidas apuntando al frente es señal de alerta. También puede que esté en peligro o a punto de atacar. Por ejemplo, en el momento del paseo cruzamos una bicicleta y sus orejas se alzan, puede que se sienta en peligro, pero si las desplaza hacia atrás, muestra un estado de miedo o sumisión, como cuando lo retamos. Si se muestran en posición normal y relajadas, es signo de tranquilidad y de bienestar.

Cola: Cuando levanta la cola y la mantiene rígida e inmóvil, esta pasando por un momento de atención, presión o estrés. Deberíamos estar atentos, si pasa ese nivel de extinción puede ladrar, gruñir o morder. Si la cola se mete entre sus piernas, indica que está asustado o muy nervioso. “Ojo, un perro en este estado puede ser peligroso, su instinto anti predatorio se puede activar la excitación, la podemos notar cuando levanta su cola y la agita”, afirma el especialista. Si se da al reencontrarse con su persona favorita o están jugando es por felicidad, pero si lo hace cuando ve a otro perro, debemos estar atentos a esa situación porque puede tratarse de nerviosismo. La cola baja, con movimientos para los lados es un claro gesto de tranquilidad y felicidad.

Boca: Las vocalizaciones son formas de comunicarse, ladra para llamar la atención, cuando se asusta ante el acercamiento de un desconocido o para alertar sobre un intruso. Cuando gruñe, puede expresar dos estados emocionales. Puede que mientras jugamos o lo acariciamos gruñe de placer o puede que en tono amenazante muestre los dientes y gruña por que está a punto de lanzar su boca, entonces si pasa esto, no debemos acercarnos. También pueden sonreír, aunque parezca raro, imitan algunos gestos humanos y es señal de bienestar. El relamido es una de las señales de apaciguamiento. Los bostezos pueden darse por diversas situaciones: cansancio, ansiedad, miedo, nerviosismo, tranquilidad entre otras.

Ojos: El mirar fijamente es una forma de desafío o reto, en perros hay disputas por estatus social y así comienzan. “Por las dudas no mires a un perro desconocido fijamente a los ojos”, indica Campbell y si el perro evade esa mirada, mirando hacia un lado, es un pedido de calma.