Es oficial: Fernando Iglesias asumirá su tercera embajada por decisión de Javier Milei

La Cámara alta votó el pliego de Iglesias en una sesión marcada por cruces políticos.

Javier Milei oficializó la designación de Fernando Iglesias como embajador, pero ahora de Luxemburgo. El nombramiento se publicó en el Boletín Oficial donde se indicó además que el funcionario asumirá el rol sin dejar sus cargos como embajador de la República ante Bélgica y la Unión Europea.

Fernando Iglesias como embajador de Luxemburgo

Mediante el decreto 268/2026, el Gobierno informó «Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gran Ducado de Luxemburgo al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Fernando Adolfo Iglesias».

El documento también aclara que ocupará su cargo en Luxemburgo «Sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea».

La designación cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. En el texto también se explica que, según lo dispuesto, la designación de Iglesias se concreta luego de que Luxemburgo concedió el plácet de estilo.

Quién es Fernando Iglesias

Fernando Adolfo Iglesias es un político, periodista, escritor y exentrenador de vóley argentino. El funcionario se desempeñó como diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dos periodos: 2007-2011 (por la Coalición Cívica) y 2017-2025 (por Juntos por el Cambio). Durante su último mandato, presidió la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

El pasado 8 de enero fue designado oficialmente como Embajador de Argentina ante el Reino de Bélgica. Esta designación se realizó a través del Decreto 6/2026, publicado ese mismo día en el Boletín Oficial. El nombramiento se hizo «en comisión», debido a que el Senado de la Nación se encontraba en receso.

El 16 de enero, el Gobierno publicó otro decreto, el 18/2026, donde fijó que también se desempeñará como embajador en la Unión Europea «sin perjuicio de sus actuales funciones».

Según la información oficial, Iglesias desempeñará los dos cargos como embajador de manera simultánea, manteniendo su sede en Bruselas, con el objetivo de optimizar los recursos y el gasto público.