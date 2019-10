Aniversario de Cutral Co: una ciudad que busca el equilibrio y apuesta al trabajo en equipo

Los vecinos y la ciudad reciben este nuevo aniversario con una serie de obras en marcha y otras proyectadas para los próximos cuatro años. Desde el Ejecutivo, el intendente José Rioseco visualiza una localidad en la que todos los barrios cuenten con la infraestructura necesaria y que la gente pueda disfrutarla. A la vez aspira a que, puertas afuera, siga siendo considerada como la segunda ciudad de la provincia.



La administración municipal que dirige José Rioseco culminará en diciembre su primer período de gobierno. El jefe comunal hizo un balance de lo alcanzado y, a la vez, describió cuáles serán los ejes de trabajo que le quedan para los cuatro años siguientes.



En este contexto, Rioseco explicó que la obra del Centro Cultural pronta a finalizarse, más el reservorio de 2,5 millones de litros de agua, las mejoras en las redes de agua y la pavimentación son parte de los trabajos para la ciudad. Explicó que todo lo alcanzado obedece “al trabajo en equipo” que desarrollaron en este primer período.



El intendente Rioseco planificó para la segunda etapa la ejecución del desagüe pluvioaluvional con fondos propios. A pesar del esfuerzo económico que significa, resolvió hacerlo así porque desde Nación, a pesar de haber llevado el proyecto, no se dio el visto bueno. Lo mismo con provincia, aunque sostiene que si cuando la obra se inicie quiere sumarse, será bienvenido el aporte.



“El desarrollo tiene que ser equilibrado y con la impronta para que quien pase por la ruta 22 se sorprenda ante la presencia de las lindas cosas que ofrece la ciudad”, subrayó.

El pavimento para veinte cuadras del barrio Zani y para la avenida Eduvina Godoy que permitirá atravesar todo el barrio Brentana son parte de las tareas pendientes.



En cuanto al Ejecutivo, para la nueva administración incorporará al organigrama municipal la secretaría de la Mujer y se jerarquizarán otras áreas, por demanda propia y de los vecinos.

“Rescato en todo este tiempo, donde comprendimos que hacer la obra pública un poco en cada lado es lo que ha permitido crear un sentido de pertenencia a los vecinos y con algunas cuestiones de fondo relacionados con una política de base que se debe hacer para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, detalló.



El jefe comunal manifestó que hay una gran inversión de la comuna para dotar de los servicios esenciales a los vecinos. Entre ellos, el reservorio; la conectividad entre una y otra zona, como lo será el cruce sobre el “canal chico” a la altura de la calle Principal Sáez y la rotonda que comunicará con Plaza Huincul. A la vez que se hará el ensanchamiento de esa misma arteria para hacer el tránsito más fluido.



Lo mismo que un nuevo puente sobre el canal colector, en el barrio Peñi Trapun, a la altura de la calle San Juan Bosco que permitirá el acceso más rápido desde Brentana y Monte Hermoso hacia el centro.

En cuanto al desagüe pluvioaluvional, dijo que “no voy a esperar a que haya buena voluntad sino que lo haremos con recursos propios porque es una obra muy necesaria”. Por esta razón es que se redactará el pliego licitatorio para la ejecución de la primera etapa.



A la hora de definir qué ciudad aspira dejar a los vecinos, indicó que será “muy próspera. Tenemos que revalorizar el nombre. La segunda ciudad de Neuquen tiene que tener valor agregado en cuanto a servicios y a los distintos aspectos culturales, deportivos, a la interrelación con los abuelos, y con el espacio generado para la mujer”.

Recordó la puesta en marcha del refugio “Ángel sin alas” y otros programas que se pusieron en marcha.



El intendente cutralquense indicó que lo más importante es alcanzar el crecimiento. “Siempre quedan cosas en el tintero. La situación del país tiene mucho que ver con eso pero por suerte con una administración equilibrada hemos logrado sostener en el tiempo la obra pública que no es menor”, manifestó.



“Siempre quedan cosas en el tintero. Por suerte con una administración equilibrada hemos logrado sostener en el tiempo la obra pública”. Intendente José Rioseco

Como parte de las mejoras, se ejecuta la repavimentación en la zona céntrica para mantener en condiciones las áreas más transitadas por los vecinos. Los trabajos comprenden el radio de Elordi hasta Tucumán y desde avenida del Trabajo hacia Eguinoa.

También recordó que hubo un avance muy importante en el nuevo mallado de las cañerías de agua que eran muy antiguas y la otra obra grande que ejecuta Nación es la de nueva red de gas para que pueda abastecerse sin inconvenientes del servicio a los vecinos del área sur.

Rioseco se mostró muy optimista con la futura administración. “Se vendrá una nueva etapa, será dura igual que los primeros años, pero si el vecino tiene que imaginarse que sin ayuda del gobierno nacional, con la poca que hay de provincia, hemos alcanzado este desarrollo, será esto mucho más próspero y esto será la nueva ciudad que todos queremos”, dijo.

Elintendente también se refirió al hecho que enlutó a la familia del niño Luciano Fuente y a la comunidad. “No hay que esquivarle a las realidades y éste fue un golpe duro que nos tocó vivir como sociedad. Creo que como Estado siempre hay responsabilidades pero también no es menos cierto que sobre este hecho mucha gente quiso hacer política y eso es lo lamentable”, apuntó.

Finalmente agradeció a la familia del niño que en momentos tan difíciles tuvo el “aplomo suficiente” para afrontar la situación. “Estamos en contacto con la familia y a veces, los esfuerzos que uno hace no alcanzan para el desarrollo de una localidad”, concluyó.

Valeria Lynch actuará esta noche

Cutral Co cumple hoy 86 años. Si bien no hay acto oficial pues fue postergado, está dispuesto el asueto de actividades y para la noche el recital al aire libre de la cantante Valeria Lynch.

La grilla de actividades para el nuevo aniversario se cumple tal como fue programada. La única excepción es el tradicional acto central, con desfile de escuelas, instituciones intermedias, deportivas y tradicionalistas. Desde el municipio se resolvió postergarlo para más adelante por los motivos de público conocimiento.

De todos modos, el resto de las presentaciones artísticas y deportivas sigue en marcha. Esta noche, en el paseo Jaime De Nevares del parque industrial se hará la presentación de Valeria Lynch, a partir de las 22.

Anoche se hizo la presentación del grupo “La Konga” que trajo el ritmo del cuarteto a los vecinos. El sábado por la noche, en el gimnasio municipal “Enrique Mosconi” se presentó el bailarín Hernán Piquín, con su espectáculo de danzas.

El box tuvo su velada en el mismo espacio, el viernes por la noche con el pugilista local Damián “Chiva” Rojas, quien se enfrentó al uruguayo Martín “El loco” Severo, a quien ganó por knock out.