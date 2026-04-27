Inmensa victoria de Depo Viedma: tumbó a Provincial en Rosario y pasó los cuartos de final

En una noche inolvidable y cargada de emoción, Deportivo Viedma derrotó a Provincial por 80-78 y selló su clasificación a los cuartos de final de la Liga Argentina de básquet. Con carácter y corazón, el equipo capitalino ganó la serie por 3-2 y tumbó al mejor equipo de la fase regular en la mismísima Rosario.

El partido comenzó con una paridad absoluta. Viedma mostró una gran efectividad desde el perímetro, mientras que los locales apostaron a una estrategia colectiva sólida y al juego en la pintura. En ese contexto equilibrado, Viedma logró imponerse en el primer cuarto por 20-22.

En el segundo parcial, Provincial salió con toda su jerarquía y golpeó rápido: dos triples consecutivos le permitieron pasar al frente (29-22) y alcanzar una máxima de siete puntos. Sin embargo, Viedma no perdió el eje. Con rotación desde el banco y circulación dinámica de balón, se mantuvo en partido y logró revertir el momento para irse al descanso arriba por la mínima: 45-46 (parcial 25-24).

Cáceres y Merchant, piezas vitales en el equipo capitalino. (Prensa Provincial)

Viedma mantuvo la intensidad

Tras el entretiempo, el dueño de casa volvió a hacerse fuerte con el empuje de su gente y recuperó la ventaja (51-49) a partir de ofensivas trabajadas. Pero Viedma reaccionó con personalidad, ajustó en defensa y respondió en ataque para sostener la paridad en un tercer cuarto nuevamente muy disputado, que terminó 60-65 (parcial 15-19).

El último cuarto fue puro vértigo, tensión y dramatismo. En un duelo palo a palo, Viedma se alejó y hasta sacaó una diferencia de 8 puntos, pero después cometió errores y Provincial fue por la heroica. No le alcanzó y con el tablero 78-80 el que festejó fue el conjunto de Guillermo Bogliacino, que dio el gran golpe e irá por más en la próxima instancia.

Nico Paletta manejó los hilos de Viedma en Rosario. (Prensa Provincial)

Lisandro Fernández (18), Luciano Cáceres (15) y Joaquín Petre (13) conformaron el trío goleador en la tremenda victoria de los rionegrinos; mientras que en el local no alcanzaron los 20 de Gastón Gerbaudo ni los 16 de Abraham Barahona.

Una serie muy pareja

Provincial 78 Deportivo Viedma 72

Provincial 75 Deportivo Viedma 60

Deportivo Viedma 83 Provincial 69

Deportivo Viedma 78 Provincial 77

Provincial 78 Deportivo Viedma 80