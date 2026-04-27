Horóscopo semanal: qué le deparan los astros a tu signo del 27 de abril al 3 de mayo
Las predicciones de Kirón para una semana marcada por la lucidez mental de Mercurio. Descubrí qué signos tendrán un golpe de suerte en el dinero y quiénes encontrarán el amor en el lugar menos pensado.
Arranca una nueva semana y los movimientos planetarios traen aires de cambio. Con Mercurio aportando claridad en los negocios y Venus favoreciendo los encuentros inesperados, este es el panorama para los 12 signos del zodiaco.
Aries, Tauro y Géminis
- Aries: Tus palabras serán tu mejor arma de seducción. En el dinero, es el momento de liderar ese proyecto que tenías guardado. Clave: No te apures.
- Tauro: Valorarás los gestos concretos por sobre las promesas. En lo económico, sé prudente con los gastos imprevistos. Clave: Escuchá los rumores.
- Géminis: Serás el centro de atención. Los ingresos llegarán gracias a proyectos grupales o redes sociales. Clave: El equipo es la base del ascenso.
Cáncer, Leo y Virgo
- Cáncer: Es tiempo de decidir entre la nostalgia y un romance secreto. En el trabajo, tu voz ganará peso ante los jefes. Clave: Mostrate con seguridad.
- Leo: La amistad y el amor se confunden; puede surgir una chispa en tu grupo. Se destraban temas legales o pagos del exterior. Clave: Expandí tu creatividad.
- Virgo: Tu perfil atraerá a personas que buscan compromiso. En el dinero, tendrás rapidez para negociar deudas. Clave: Dejá ir lo que pesa económicamente.
Libra, Escorpio y Sagitario
- Libra: Semana para romper la rutina o enamorarse de alguien muy diferente. Sé directo en tus contratos y sociedades. Clave: Sé muy franco.
- Escorpio: Buscarás conexiones profundas, nada de superficialidades. Debes organizar tus cuentas para ganar eficiencia. Clave: El orden es tu aliado.
- Sagitario: Ganas de conectar cara a cara y renovar la alegría en pareja. Confía en tus ideas creativas para generar ingresos. Clave: Divertite más.
Capricornio, Acuario y Piscis
- Capricornio: El compañerismo fortalece el vínculo. Buen momento para cambios inmobiliarios o mudanzas. Clave: Invertí en tu espacio de trabajo.
- Acuario: Momento ideal para citas creativas y lúdicas. Tu capacidad de negociación está a tope para cerrar asuntos legales. Clave: Anotá tus ideas.
- Piscis: Se fortalecen los lazos familiares y la intimidad. Necesitás hacer un cambio a tiempo para aumentar tus ingresos. Clave: Evitá las compras compulsivas.
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