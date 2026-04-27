Horóscopo semanal: qué le deparan los astros a tu signo del 27 de abril al 3 de mayo

Arranca una nueva semana y los movimientos planetarios traen aires de cambio. Con Mercurio aportando claridad en los negocios y Venus favoreciendo los encuentros inesperados, este es el panorama para los 12 signos del zodiaco.

Aries, Tauro y Géminis

Aries: Tus palabras serán tu mejor arma de seducción. En el dinero , es el momento de liderar ese proyecto que tenías guardado. Clave: No te apures.

Tus palabras serán tu mejor arma de seducción. En el , es el momento de liderar ese proyecto que tenías guardado. Clave: No te apures. Tauro: Valorarás los gestos concretos por sobre las promesas. En lo económico, sé prudente con los gastos imprevistos. Clave: Escuchá los rumores.

Valorarás los gestos concretos por sobre las promesas. En lo económico, sé prudente con los gastos imprevistos. Clave: Escuchá los rumores. Géminis: Serás el centro de atención. Los ingresos llegarán gracias a proyectos grupales o redes sociales. Clave: El equipo es la base del ascenso.

Cáncer, Leo y Virgo

Cáncer: Es tiempo de decidir entre la nostalgia y un romance secreto. En el trabajo, tu voz ganará peso ante los jefes. Clave: Mostrate con seguridad.

Es tiempo de decidir entre la nostalgia y un romance secreto. En el trabajo, tu voz ganará peso ante los jefes. Clave: Mostrate con seguridad. Leo: La amistad y el amor se confunden; puede surgir una chispa en tu grupo. Se destraban temas legales o pagos del exterior. Clave: Expandí tu creatividad.

La amistad y el amor se confunden; puede surgir una chispa en tu grupo. Se destraban temas legales o pagos del exterior. Clave: Expandí tu creatividad. Virgo: Tu perfil atraerá a personas que buscan compromiso. En el dinero, tendrás rapidez para negociar deudas. Clave: Dejá ir lo que pesa económicamente.

Libra, Escorpio y Sagitario

Libra: Semana para romper la rutina o enamorarse de alguien muy diferente. Sé directo en tus contratos y sociedades. Clave: Sé muy franco.

Semana para romper la rutina o enamorarse de alguien muy diferente. Sé directo en tus contratos y sociedades. Clave: Sé muy franco. Escorpio: Buscarás conexiones profundas, nada de superficialidades. Debes organizar tus cuentas para ganar eficiencia. Clave: El orden es tu aliado.

Buscarás conexiones profundas, nada de superficialidades. Debes organizar tus cuentas para ganar eficiencia. Clave: El orden es tu aliado. Sagitario: Ganas de conectar cara a cara y renovar la alegría en pareja. Confía en tus ideas creativas para generar ingresos. Clave: Divertite más.

Capricornio, Acuario y Piscis