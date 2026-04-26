Imputaron en Bariloche a un joven acusado de amenazar con un arma a policías y quedó con prisión domiciliaria

El procedimiento comenzó en el barrio Vivero y terminó con la detención del sospechoso en otra vivienda cercana.

Un joven de 20 años fue imputado en Bariloche por haber amenazado a efectivos policiales con un arma de fuego durante un procedimiento realizado en el barrio Vivero. El hecho ocurrió el viernes por la mañana y terminó con una persecución que concluyó con su detención.

La fiscalía sostuvo que el acusado efectuó disparos y realizó gestos intimidatorios contra personal del Cuerpo de Investigación Judicial que se encontraba en la zona por otra causa. Tras la audiencia, el juez de Garantías dispuso que permanezca con prisión preventiva domiciliaria durante dos meses.

El episodio en barrio Vivero

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 24 de abril entre las 10:30 y las 11:30 en calle Robler Pillín, entre Los Fresnos y Los Notros.

Según describió el Ministerio Público Fiscal, cuando los efectivos solicitaron apoyo para identificarlo, el joven ingresó a una vivienda y luego salió “empuñando un arma de fuego, efectuando disparos por encima del vehículo y realizando ademanes intimidatorios para que se retiraran del lugar”.

Minutos después, salió desde otra casa cercana a bordo de una motocicleta, lo que dio inicio a una persecución que terminó con su aprehensión en otro domicilio.

La decisión judicial

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se incorporaron actas policiales, entrevistas, diligencias de allanamiento y documentación vinculada al procedimiento.

La fiscalía pidió prisión preventiva por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. La defensa particular, en cambio, solicitó una medida menos gravosa al sostener que el imputado tiene arraigo en la ciudad.

Finalmente, el magistrado fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y resolvió que el acusado cumpla prisión preventiva bajo arresto domiciliario por 60 días.