Una denuncia en una escuela de Río Negro derivó en un operativo policial con secuestro de dispositivos

Los equipos incautados serán analizados para determinar su vinculación con el mensaje hallado en el establecimiento.

Un allanamiento realizado en Colonia Juliá y Echarren permitió secuestrar teléfonos celulares y computadoras personales en una causa iniciada por una amenaza detectada en una escuela de la jurisdicción. El procedimiento se concretó y fue encabezado por personal de la subcomisaría 70 junto al Gabinete de Criminalística, por orden de la Justicia.

Investigación en marcha

La denuncia había sido presentada el miércoles por autoridades del establecimiento educativo, luego de encontrar una leyenda con formato intimidatorio en uno de los sectores del edificio escolar.

Desde ese momento, la Policía comenzó tareas para identificar a los posibles responsables. Fuentes del caso señalaron que el operativo arrojó un “resultado positivo” para la causa.

Elementos bajo peritaje

Los dispositivos electrónicos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para la realización de pericias que permitan avanzar con la investigación.

Por el momento, no se informó si hubo personas imputadas en el expediente.