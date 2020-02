Aniversario de San Martín de los Andes: es momento de cuidar la ciudad hasta en el detalle

"Siento que llegó el momento en que nosotros empezamos a cuidar San Martín de los Andes”, afirmó el intendente Carlos Saloniti (MPN).

Está convencido de que hay que dar vuelta la página y empezar a trabajar fuerte para preservar los aspectos que distinguen a esta localidad cordillerana.

“La belleza natural está. Nadie discute eso, lo que sí necesitamos es que la intervención humana empiece a ayudar a San Martín de los Andes en el sentido del cuidado del medio ambiente, del mejoramiento y de las obras que necesita la ciudad”, enfatizó.

La explosión demográfica de los años últimos es una preocupación, pero también un desafío. En la década de los noventa había alrededor de 14.000 habitantes, hoy Saloniti estimó que rondan las 35.000 almas.

Saloniti recordó que años atrás el debate en el área de Planeamiento era si la ciudad crecía hacia la Chacra 32 o la zona de Lolog. Y creció para todos lados. “Y en esta crisis de crecimiento hay que volver a las fuentes”, puntualizó.

“San Martín tiene que volver a ser lo que era, un pueblo cuidado, prolijo, embellecido”, destacó.

“Quiero que sea una ciudad limpia como era hace veinte años”, insistió. Por eso, Saloniti afirmó que la clave pasa por el ABL (alumbrado, barrido y limpieza).

En su opinión son los tres pilares de la gestión, que comenzó el 10 de diciembre pasado. También el respeto al peatón (la localidad no tiene semáforos), la limitación para construir en altura y el cuidado del ambiente.

“Pueden pasar diferentes colores políticos por el municipio, pero no se puede poner en discusión esos pilares fundamentales”, planteó.

Para Saloniti, también la ciudad se cuida “en los detalles”. El desafío primordial es que no se transforme en una “ciudad inviable”.

“La responsabilidad mía en estos cuatro años es que San Martín de los Andes vuelva a estar en las condiciones de una ciudad turística”, afirmó.

Está convencido de que para materializar esos objetivos es clave tener presencia en la calle. “Por eso, no me ves en la oficina”, manifestó.

“Me propuse en estos dos meses como intendente trabajar el factor humano, para volver a generar la empatía con el trabajador municipal y queremos que esa empatía sea con el vecino”, expresó.

Saloniti comentó que se prorrogó hasta finales de este mes la licitación pública para construir la planta de transferencia. Dijo que una pata fundamental del proceso es fortalecer la educación ambiental.

Un eslabón fundamental es la separación en origen. “Como municipio tenemos que trabajar todos los días en ese tema, no te podés relajar”, aseguró.

Saloniti informó que la coparticipación que el municipio recibe mensualmente desde la Provincia no alcanza para cubrir la masa salarial. Necesitan de la asistencia financiera que manda el gobierno provincial para pagar los salarios. Comentó que la municipalidad tiene unos 570 empleados.