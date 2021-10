Ante la llegada de la variante Delta a Neuquén: dónde están los centros de hisopados

Neuquén detectó ayer los primeros seis casos de la variante Delta en la provincia. Se trata de todos casos de la capital neuquina. Cuatro de ellos fueron detectados en la vigilancia epidemiológica, que toma casos al azar. No tienen antecedente de viaje al exterior y no tienen relación entre si. Los otros dos son viajeros provenientes de Estados Unidos y Peru, y no estaban vacunados. Ante esta nueva variante en la provincia, la ministra de Salud, Andrea Peve, recomendó realizar testeos ante los primeros síntomas. ¿Dónde están los Detectar de la provincia?

Peve aseguró que es importante "seguir testeandonos ante los primeros síntomas", sobre todo en esta época donde se producen varios cuadros de alergias respiratoria. Insistió en la importancia de distinguir la Covid-19 de otras infecciones respiratorias y realizar los aislamientos correspondientes.

En la provincia hay 10 dispositivos de testeos Detectar activos, a los que se pueden acudir en caso de tener síntomas compatibles con Covid-19.

Los Detectar se van adaptando a los diferentes contextos, variando la modalidad de atención y los lugares donde se instalan. Es así que recientemente, el dispositivo que estaba ubicado en el gimnasio del colegio San Martín, en la capital neuquina se trasladó al Parque Central.

Desde el ministerio de Salud recomiendan consultar y realizarse un hisopado ante la pérdida repentina del olfato y/o la alteración en la percepción de los sabores; al igual que ante la aparición de dos o más de los siguientes síntomas: temperatura corporal de 37,5°o más; tos; dolor de garganta; mialgias (dolor muscular); decaimiento, cefalea o malestar general; diarrea o vómitos; dificultad respiratoria; y rinitis o congestión nasal.

Uno por uno los dispositivos Detectar activos en Neuquén

Neuquén capital

- Parque Central, en el área del Monumento a los Caídos en Malvinas: todos los días, de 8.30 a 12.30.

- Estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3.901): todos los días, de 8.30 a 12.30.

Plottier

- Salón de la Cooperativa de Agua Potable (calles Uruguay y Bolivia, barrio 25 de Mayo): martes y jueves, de 12 a 15.30; y sábados, domingos y feriados, de 9 a 12.30.

Cutral Co y Plaza Huincul

- Tráiler en el estacionamiento del hospital: lunes a viernes, de 9 a 13.30.

Centenario

- Polideportivo Municipal: lunes a viernes, de 8 a 12.

Senillosa

- En el tráiler ubicado frente al Hospital Adolfo del Valle (Neuquén y Belgrano): lunes, miércoles y viernes, de 10 a 14.

Chos Malal

- En el tráiler ubicado frente a la guardia respiratoria del Hospital Gregorio Álvarez (calle Entre Ríos): lunes a viernes, de 9 a 12 y de 13 a 16; y los sábados y domingos, de 9 a 12.

San Martín de los Andes

- En el Centro Modular Sanitario Turístico: lunes a viernes, de 8 a 18; y sábados, domingos y feriados, de 8 a 20.

Villa La Angostura

- En el tráiler ubicado en el predio del Hospital Oscar Arraiz: lunes a viernes, de 8 a 21.

Caviahue

- En la base del cerro: todos los días, de 10 a 17.

Para obtener más información también se puede consultar a la línea gratuita 0800-333-1002, visitar la página oficial del ministerio de Salud o consultar la modalidad de atención para hisopados en el hospital más cercano a tu domicilio.