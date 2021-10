La alerta Delta llegó a Neuquén: son seis los casos confirmados de la variante

Ayer se confirmaron dos casos de la variante Delta en Neuquén. Hoy tras completar la secuenciación de muestras realizadas se supo que son seis los casos detectados, aunque la atención está focalizada en cuatro, ya que los dos restantes son viajeros que llegaron desde el exterior. Son todos casos sin contacto entre si y se investiga cómo se contagiaron. De no encontrarse el nexo epidemiológico se podría declarar la circulación comunitaria de la variante. De todas formas no se espera un colapso de las terapias intensivas.

Luis Pianciola, asesor a cargo de las áreas de capacitación, desarrollo e investigación del Laboratorio Central, confirmó en diálogo con radio La Red que de la secuenciación realizada se detectaron un total de seis casos con la variante Delta en Neuquén.

"Anoche se terminó de analizar la totalidad de las secuencias y el resultado final es que encontramos seis pacientes con variante Delta. Cuatro fueron pacientes que se seleccionaron al azar, de los positivos de 8 o 10 días de muestreos", confió Pianciola.

Y detalló: "se agregaron dos pacientes viajeros del exterior de zonas donde circula la variante Delta". Estos dos casos, señaló, que no revierten mayor interés ya que provienen de Estados Unidos y Perú donde hay una alta circulación de la variante y por tanto es esperable. Además remarcó que "como son viajeros que ingresan al país y siguen las normas establecidas, en teoría no son fuente de contagio". También, Pianciola precisó que estas dos personas no habían recibido ninguna dosis de la vacuna.

Entonces, el foco está puesto en los otros cuatro casos que no están relacionados entres sí y que fueron seleccionados al azar. Los primeros dos fueron informados ayer y según las primeras investigaciones no hay un nexo claro de contagio ya que no viajaron al exterior, ni tuvieron contacto con alguien que lo haya hecho. Pianciola señaló que dos de estos pacientes podrían haber contagiado y, en ese sentido, señaló que "lo más probables es que haya más casos".

Sobre los dos casos nuevos que se sumaron anoche con el fin del proceso de secuenciación, las investigaciones recién comenzaron y también se busca establecer cómo se contagiaron.

"Estamos tratando de buscar el vínculo con una fuente de contagio, si no lo encontráramos podríamos empezar a hablar de circulación comunitaria, pero todavía no está terminada esa investigación", subrayó Pianciola.

De las cuatro personas contagiadas sin evidencia de viaje al exterior se confirmó que tres contaban con el esquema completo de vacunación, mientras que la restante tenía una sola dosis.

Con los estudios realizados, se llegó a la conclusión que en Neuquén la variante Delta circula en un 17% y de confirmarse la circulación comunitaria es posible que se produzca un gran incremento de la cantidad de casos positivos, aunque no se espera un colapso en las unidades de terapia intensiva.

"La variante Delta, el motivo por el que haya sido clasificada como variante de preocupación, preocupa porque se transmite con mucha más facilidad de todo lo otro que conocíamos, que se transmita con más facilidad quiere decir que cada paciente infectado tiene capacidad de infectar a más pacientes que con las otras variantes", explicó Pianciola sobre la variante.

Y, en ese sentido, confió: "no esperamos tener un porcentaje muy alto de casos graves que saturan las terapias, lo que si es probable que si se disemina como pasa en otros lugares es que tengamos un aumento importante de casos, aumento de consultas y de requerimientos de diagnósticos".

Desde el ministerio de Salud informaron que las seis muestras confirmadas con variante Delta ingresaron al Laboratorio Central desde dispositivos Detectar ubicados en la localidad de Neuquén, el Espacio Duam y el hospital Bouquet Roldán y que la Dirección de Epidemiología de la provincia "ya se encuentra realizando la investigación correspondiente y el seguimiento y aislamiento de sus contactos estrechos".