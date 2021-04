Antenas de Parque Norte: tensión y denuncias cruzadas por las instalaciones de ATE

La titularidad de la antena de Parque Norte que utiliza la firma Multimedios Prima desató un hecho cargado de tensión y denuncias cruzadas de violencia. El titular del gremio ATE, Carlos Quintriqueo, concurrió al lugar con un grupo de afiliados para "tomar posesión" de las instalaciones argumentando que la empresa les reconoció la propiedad y que las mismas tienen deudas por consumo de energía y con el Municipio por la tasa ambiental. El propietario del grupo de medios, Claude Staicos, calificó lo sucedido como "un ataque a la libertad de prensa".

Las instalaciones llevan los logos de la firma neuquina, pero según explicaron a este medio tiempo atrás, luego que el Municipio detectara irregularidades en el pago de tasas de las cinco antenas del Parque Norte, la propiedad pertenece a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Luego agregaron que la utilización, que se hizo efectivo hace tres años, fue producto de un convenio con el directivo nacional del gremio, el neuquino Julio Fuentes, hoy enfrentado con la conducción neuquina de la organización.

Señalaron que el convenio, que fue por canje publicitario, cayó a poco de ponerse en marcha porque la representantes neuquinos de la organización gremial, encabezados por Quintriqueo, judicializaron el acuerdo y reclamaron la titularidad de las instalaciones para la delegación provincial del sindicato.

Consultado por este medio, Quintriqueo reconoció las actuaciones pero aseguró que no hay documentación que certifique el convenio y aseguró que la dirección nacional del gremio no tiene injerencia sobre los bienes de la seccional provincial. Indicó que intentó llegar a un acuerdo con las autoridades del grupo de medios, pero no tuvo respuestas.

Aseguró además que como el medidor de energía, en la distribuidora CALF, estaba a nombre del gremio que conduce solicitó la baja al detectar "una deuda de más de 500 mil pesos". Contó que tras tomar posesión de las instalaciones buscará regularizar las deudas que reclama el Municipio por las incorrectas liquidaciones en el pago de la tasa ambiental.

De la antena que funciona en Parque Norte dependen tres radios FM del grupo. Staicos aseguró que ante el conflicto buscaban mudar los equipos a otras plantas de transmisión, pero se encontraron con destrozos por parte de los afiliados de ATE que irrumpieron en el lugar.

Agregó que ingresaron al predio violando los candados del cerco perimetral y que rompieron equipos de transmisión y aires acondicionados. También que intentaron sacarlos del predio pero que la Policía no se los permitió.

Tanto el titular de Multimedios Prima como el secretario general de ATE confirmaron que realizarán denuncias por lo ocurrido pasado el mediodía. A continuación los comunicados de las partes:

"La conducción y delegados de ATE NEUQUEN nos encontramos en parque norte tomando posesión de nuestra antena.

Se hicieron presentes dueños del medio PRIMA, los mismos que en declaraciones periodísticas atribuyen la propiedad de la misma a ATE, junto a la policía a impedir la toma de posesión.

Bloquearon con sus autos el camino de entrada y salida a la antena impidiendo el tránsito.

En este momento nos encontramos con la documentación requerida esperando la llegada de la fiscal interviniente para acreditar la propiedad."

Un grupo de dirigentes de ATE Neuquén, encabezados por Carlos Quintriqueo, comenzó a desmantelar instalaciones de la antena de Parque Norte, llevándose equipos de transmisión que le pertenecen a la multimedia, y que están allí con el efecto de poner al aire tres radios del grupo. ESTO ES UN ATENTADO CONTRA PRIMA MULTIMEDIOS.

Escenas de violencia, con la presencia de la policía, empezaron a registrarse en el lugar. Un sindicalista le quitó el freno de mano a un móvil de AM 550 y casi se va por un barranco: lo impidió la policía.

Las antenas de Parque Norte volvieron a la agenda pública luego que el Municipio de Neuquén detectara irregularidades en el cálculo de la tasa ambiental que deben pagar por funcionar en una zona protegida. Además modificaron los valores y la frecuencia del tributo por lo que la tasa pasó de representar sumas menores a un cobro millonario. En el caso de la antena de ATE la deuda total reclamada es de 13 millones de pesos.