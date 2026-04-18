Escapada en tren por menos de $20.000: el viaje más largo que aún resiste en Argentina

Tren Buenos Aires-Rosario. Foto: Agencia NA (Trenes Argentinos)

A las 19:55, cuando la ciudad de Buenos Aires empieza a soltar el día, el tren se desliza desde Retiro con un ritmo que parece ajeno al vértigo. No hay apuro, no puede haberlo. Siete horas y media lo separan de Rosario Norte, en un trayecto que, más que unir dos ciudades, reconstruye una forma de viajar que en la Argentina supo ser cotidiana.

El coche vibra apenas, algunos pasajeros acomodan bolsos como si se instalaran en una pausa larga; otros miran por la ventanilla la despedida de las luces urbanas. Afuera, el paisaje se vuelve una secuencia de sombras: Campana, Zárate, Lima. Nombres que aparecen y se esfuman como estaciones de una memoria ferroviaria más extensa, hoy fragmentada.

El servicio Buenos Aires–Rosario no es solo un trayecto. Es, en estos tiempos, una excepción. Con los recorridos de mayor alcance suspendidos, los que alguna vez llegaron hasta Córdoba, Tucumán o el interior profundo, este tren se convirtió en el más largo que sigue en funcionamiento regular. Y en ese dato, casi técnico, se cuela una historia más grande: la de un sistema que se achicó y resiste como puede.

Pero hay otra cifra que explica su persistencia. Menos de $20.000 cuesta atravesar el país en este tramo. Entre $11.700 y $16.800, según la clase, un precio que lo vuelve competitivo frente a micros y aviones. Para muchos, no es una elección romántica: es la única posible.

La estación de tren Rosario Norte, una de las cabeceras de este ramal. Foto: Agencia NA (Trenes Argentinos).

Adentro, el viaje se organiza en pequeñas rutinas. El coche comedor, siempre encendido, ofrece café caliente en medio de la noche. Los asientos, Primera o Pullman, marcan diferencias, pero el clima es común: una mezcla de espera y resignación. Hay quienes duermen como pueden; otros siguen el recorrido en silencio, atentos a cada parada.

San Pedro, Ramallo, San Nicolás. El tren se detiene y arranca con una cadencia que parece medir el tiempo de otra época. En cada estación, una escena mínima: alguien que baja, alguien que sube, un andén casi vacío. La Argentina, en fragmentos.

A las 3:29, cuando Rosario todavía no despierta, el viaje termina. El tren llega sin épica, pero con una certeza: sigue siendo una de las formas más accesibles de unir dos puntos clave del país. Y en ese gesto, lento, económico, persistente, se vuelve también un símbolo de lo que queda.

Con información de Noticias Argentinas.