Antes de la Supercopa Argentina, D'onofrio habló de sus ganas de ser presidente de AFA

El presidente de River, Rodolfo D'onofrio, está en Santiago del Estero para el partido de esta noche entre el Millo y Racing, que definirá el título de la Supercopa Argentina.

Hace un par de días, una declaración del máximo dirigente de River había hecho mucho ruido. Sin embargo, en las horas previas al duelo contra la Academia, Dónofrio relativizó aquella idea que había experesado en los medios.

En el ingreso a la casa de gobierno de Santiago, donde se reunió con el gobernador Gerardo Zamora, el directivo aclaró que ''cualquier dirigente querría ser presidente de AFA'', pero que su declaración fue desvirtuada.

Ante la consulta de Lautaro Salucho, cronista de TyC, Rodolfo respondió: ''me viene bien la pregunta. En una entrevista me preguntaron si quería, ¿cómo no va a querer un dirigente en algún momento de la vida poder llegar a serlo? Eso será dentro de unos años, cuando termine el mandato de alguno o si es la oportunidad para hacerlo. Le dieron mayor trascendencia de la que tenía''.

Además el presidente de River agregó: ''cualquiera que está en esto toma una opinión de ese tipo, pero de ninguna manera pensando que esto va a ocurrir con inmediatez. El presidente de AFA tiene mandato por 4 o 5 años más todavía y hay que ver si quiere seguir. Fue un comentario''.

Finalmente, cerró con un ejemplo un tanto extraño en el cual intentó relativizar sus intenciones de ser el máximo responsable de la entidad madre del fútbol nacional: ''Es como cuando sos chico y te preguntan si querés ser policía o almacenero. Bueno, yo contesté eso porque estoy en el fútbol''.