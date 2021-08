Aparecieron dos videos de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos

Dos videos en los que se ve la intimidad del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en plena cuarentena dura en julio del año pasado violando la restricciones que había impuesto el propio presidente Alberto Fernández, fueron difundidos por el sitio eldestapeweb. Las filmaciones también fueron difundidas por la Tevé Pública.

Los videos se conocen cuando aún están latentes las críticas por las fotos que se difundieron de la reunión en Olivos, en la que se ve a varios amigos de la Yáñez y el propio presidente.

La primera dama expresa “¡Gracias, amiga!”, mientras brinda con la decena de invitados que llegaron esa noche a la quinta de Olivos. En ese primer video, el presidente Alberto Fernández está sentado en una silla en la amplia mesa.

En la segunda filmación, entre aplausos y ladridos de Dylan, el perro del presidente, con un sonriente mandatario en la mesa, Fabiola tira besos al aire, con gestos de agradecimientos a la cámara.

Ayer, la primera dama, Fabiola Yañez, se puso a disposición de la Justicia mediante un escrito presentado en Comodoro Py por su abogado, Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo.

El juez Sebastián Casanello recibió la presentación y la derivó al fiscal Ramiro González, quien tiene delegada la investigación. González, luego de la difusión de las fotos del cumpleaños de Yañez, pidió el listado de ingresos y egresos de ese día en la Quinta de Olivos.

"En la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida que no se debía haber organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas yo dije que esto no debió pasar y pedí disculpas. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante el pueblo, que es al único que le debo una disculpa", dijo el Presidente días atrás, en un intento de apaciguar las críticas.

La oposición liderada por Juntos por el Cambio, realizó un pedido de juicio político contra el presidente Fernández. la oposición impulsa un juicio político. “Más allá de que estamos seguros de que el oficialismo impedirá que un eventual proceso avance en la Cámara de Diputados, ya que se precisa la mayoría de dos tercios, creemos que sería sano que el Congreso debatiere de cara a la sociedad si la máxima autoridad del país (Alberto Fernández) cumplió debidamente con sus funciones", explicó Mario Negri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados.

El brindis por el cumpleaños de Yáñez.

En desarrollo.