Apareció uno de los perros, pero el hombre sigue perdido en la Meseta de Somuncura

Personal de distintas fuerzas vivas continúa buscando intensamente a Marcelo Pelliza, un vecino de Maquinchao que está perdido desde hace cinco días en la Meseta de Somuncura.

“Se está haciendo rastrillaje por una amplia zona, pero no podemos dar con el paradero de esta persona. Hoy, llegó al puesto de Canuyán su perro, pero este hombre no aparece”, señaló visiblemente preocupado el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Maquinchao, Ademar Keller.

Ademar Keller, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Maquinchao, detalló que la geografía y la tipografía de la zona dificulta la búsqueda de Pelliza. “Para poder llegar, tenés que hacerlo con una 4×4 y demanda cerca de cinco horas. La zona es muy amplia, el terreno es pura piedra y no permite poder obtener rastros de pisadas. Los campos no tiene alambrado divisorios y además en las últimas horas llovió. Se está haciendo un trabajo intenso, pero no podemos dar con el paradero”, agregó.

Agregó que durante la jornada de hoy un avión de Defensa Civil realizó vuelos a baja altura en forma de círculos sobre un radio aproximando de 60 kilómetros, “y no pudieron encontrar nada”.

El jefe de cuartel de Bomberos Voluntarios de Maquinchao, Ademar Keller, brindó detalles de la búsqueda de Pelliza. Foto: José Mellado.

El sábado, el hombre salió desde el puesto de Juan Cayupán, ubicado a unos 180 kilómetros al sudeste de Maquinchao, con dos perros -uno suyo y el otro de Cayupán- y un rifle con intenciones de cazar algún animal de la fauna silvestre. Anocheció y no regresó.

Al otro día, desde la primeras horas de la mañana, personas que se encontraban en ese campo, salieron a buscarlo. Durante casi toda la jornada recorrieron una amplia zona, pero no pudieron encontrarlo. El lunes temprano, las mismas personas, llegaron a El Caín para avisar desde este poblado, al cuartel de Bomberos Voluntarios y a la Unidad 25 de Policía de Maquinchao.

A partir de allí se montó un operativo para “rastrillar la zona”, al que se sumaron personal de Bomberos Voluntarios y policía de Los Menucos, Defensa Civil y “baqueanos” de la zona.

Los vecinos de Maquinchao señalaron que Pelliza llegó a la localidad hace unos años, como trabajador de una empresa constructora y se radicó. Realiza trabajos de chapa y pintura de automóviles, además de ser amigo de Juan Cayupán, a quien había ido a visitar.

Entre las hipótesis que se barajan, no se descarta que el hombre se haya desorientado al no conocer la zona, o que haya sufrido un accidente. A medida que pasan las horas, la preocupación en los rescatistas se incrementa. Se supo que Pelliza toma medicamentos para la presión y además en la zona no hay muchas fuentes de agua natural de las que pueda abastecerse para beber.

En el marco del operativo que se realiza, personal del hospital «Dr. Orencio Callejas», se encuentra en El Caín.