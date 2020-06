Aprendizaje y conocimiento

El futuro recibirá con beneplácito a quienes amplíen el aprendizaje. Porque de eso se trata el crecimiento personal, es decir del aprendizaje y no tanto del conocimiento. El conocimiento acumula en nuestra mente conceptos, significados, contenidos; pero si todo eso no se pone en práctica, no se aprende, sirve hasta cierto punto. El tema es no negarnos a aprender por creer que lo sabemos todo. Mucha gente hoy es incapaz de aceptar que no sabe, entonces no aprende. Observamos resistencia al aprendizaje, incapacidad de declararse ignorante en situaciones, y a menudo la arrogancia hacen creer que todo lo conocemos, por ende no tenemos necesidad de aprender.

Si queremos lograr los propósitos que anhelamos debemos comprender que la apertura a un mayor aprendizaje ocurre a partir de la posibilidad de reconocer que hay cosas que no sabemos y que no alcanza con adquirir conocimientos si a esos conocimientos no los ponemos en práctica.

Marcelo Malvestitti

DNI 18.242.927



Rosario