Gómez Constenla ya se prueba el traje de juez federal de Bariloche

Sin ninguna oposición, el Senado de la Nación votó en forma favorable el pliego de la designación del abogado Leandro Agustín Gómez Constenla como juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche.

El pliego del aspirante recibió el aval de 64 de los 72 senadores que integran la Cámara Alta del Congreso. Los seis restantes estuvieron ausentes de la sesión.

Para ponerse el traje de magistrado falta que el decreto del presidente Javier Milei con la designación se publique en el Boletín Oficial, para después proceder a la jura en el cargo.

Gómez Constenla asumirá al frente del Juzgado Federal de Bariloche, que durante casi siete años estuvo vacante. Leónidas Moldes fue el último juez titular y se jubiló el 1 de agosto de 2019. Desde entonces hasta la fecha, el organismo funcionó al ritmo de jueces subrogantes.

“Desde nuestras provincias, que reclaman hace muchos años tener a alguien que imparta justicia, que investigue los delitos o que defienda a los ciudadanos que son acusados de algún tipo de delito”, expresó la senadora Anabel Fernández Sagasti, en la sesión. “Tenemos el caso de Bariloche, que hace muchísimos años no tiene juez federal, como podría decir sobre distintas situaciones que pasan a lo largo y ancho del país”, mencionó, según la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió Diario RÍO NEGRO.

La administración de justicia "en su peor momento"

“La administración de la Justicia en la República Argentina, creo yo que está en su peor momento. O sea, no es una percepción de los ciudadanos que el 95 por ciento tenga una imagen negativa del Poder Judicial, sino que la administración y la institucionalidad de la Justicia hoy está en su peor momento”, advirtió la senadora justicialista. “Viene desde hace mucho, no estoy diciendo que sea una cuestión exclusiva de este Gobierno, pero sí que ha empeorado lo que institucionalmente estaba quebrado”, afirmó.

Gómez Constenla, de 45 años, está en pareja y tiene 3 hijos pequeños. Contó a los senadores de la Comisión de Acuerdos el 15 de mayo pasado que a los 18 años ingresó “como meritorio” al Juzgado Federal 3 de Morón.

Relató que después trabajó en un Juzgado de Instrucción Federal y en un Juzgado de Instrucción Nacional y en una Cámara Federal de Apelaciones. Ejerció como secretario de Ejecución Penal y desde hace 10 años es secretario del Consejo de la Magistratura de la Nación

Un compromiso

En esa ocasión, el senador Martín Soria quiso saber su punto de vista sobre algunos asuntos que estaban en la agenda pública.

“Hace unos minutos, otros de los concursantes hicieron algunas referencias a la justicia mediática. Yo lo que puedo decir es que mi rol como juez es analizar hechos y pruebas dentro de un proceso penal. No hacer comentarios sobre lo que expresan periodistas en su legítimo derecho y función”, expresó entonces el aspirante.

Y remató: “Quédese tranquilo que si a mí me toca intervenir, yo lo voy a hacer con independencia, con respeto por la Constitución como lo he hecho en los 27 años de carrera que me preceden”.

El concurso para el cargo de juez federal en Bariloche tuvo 140 inscriptos iniciales y 40 abogados se presentaron a rendir el examen en 2021, Gómez Constenla obtuvo el mayor puntaje.

En la sesión del jueves, el Senado aprobó además el pliego con la designación del defensor penal público Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén. También, deberá esperar el decreto de designación de Milei para quedar habilitado para el juramento.