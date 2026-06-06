El riesgo silencioso que crece con la inteligencia artificial y la nube

La transformación digital permitió a miles de empresas modernizar sus operaciones, reducir costos y acceder a herramientas que hasta hace pocos años estaban reservadas para grandes corporaciones. Sin embargo, el avance acelerado de la computación en la nube y la inteligencia artificial abrió una nueva discusión dentro del mundo empresarial: cómo incorporar estas tecnologías sin generar una dependencia excesiva de los proveedores que las ofrecen.

Durante la última década, la adopción tecnológica estuvo impulsada por una lógica relativamente simple. Las organizaciones elegían las plataformas más avanzadas del mercado para optimizar procesos, almacenar información y escalar sus negocios. Hoy, ese modelo comienza a mostrar algunas limitaciones.

A medida que más operaciones críticas se ejecutan en servicios externos y que las soluciones de inteligencia artificial se integran en áreas clave de las compañías, crece la preocupación por el nivel de dependencia que generan estas herramientas. La situación se vuelve especialmente relevante cuando migrar a otra plataforma implica elevados costos económicos, complejidades técnicas o incluso la pérdida de capacidades estratégicas.

«El desafío no pasa por evitar completamente la dependencia, porque en la práctica resulta muy difícil ser totalmente agnóstico a los proveedores sin perder competitividad. Lo importante es comprender dónde conviene apoyarse en terceros y dónde es necesario conservar autonomía«, explicó Héctor Ferraro, director de Back End y Cognitive de Snoop Consulting.

El fenómeno no es nuevo. La dependencia tecnológica comenzó a consolidarse con la expansión del cloud computing, que permitió a las organizaciones delegar infraestructura, almacenamiento y procesamiento en grandes proveedores globales.

Sin embargo, la llegada de servicios basados en inteligencia artificial profundizó esta tendencia. Muchas de estas herramientas ofrecen capacidades avanzadas de automatización, análisis de datos y generación de contenido que son difíciles de replicar internamente. Cuanto mayor es el valor que aportan, más complejo resulta reemplazarlas.

Esta situación obliga a las compañías a analizar no solo los beneficios inmediatos de una solución tecnológica, sino también su impacto a largo plazo sobre la flexibilidad operativa y la capacidad de adaptación futura.

Frente a este escenario, cada vez más organizaciones revisan sus arquitecturas tecnológicas para reducir riesgos. Una de las estrategias que gana terreno es la adopción de modelos multicloud o híbridos, que combinan servicios de distintos proveedores en lugar de concentrar toda la operación en una única plataforma.

En estos esquemas, las empresas suelen utilizar la nube para tareas de almacenamiento o procesamiento, mientras conservan desarrollos propios en aquellas áreas consideradas críticas para el negocio.

La ventaja principal es una mayor capacidad de adaptación ante cambios en costos, condiciones comerciales o innovaciones del mercado. No obstante, esta flexibilidad también implica desafíos adicionales, como la integración entre sistemas, una gestión más compleja y la necesidad de equipos con mayores capacidades técnicas.

«No se trata de elegir un único proveedor ni de intentar evitarlos todos. Las organizaciones más avanzadas construyen ecosistemas tecnológicos donde aprovechan lo mejor de cada plataforma, pero evitando quedar completamente atadas a una sola. Es una decisión estratégica más que técnica«, señaló Ferraro.

Factor clave

La discusión adquiere relevancia en un contexto de rápida evolución tecnológica. Los servicios de inteligencia artificial se multiplican, aparecen nuevos competidores y las condiciones de contratación pueden modificarse en períodos relativamente cortos.

En ese escenario, las empresas que concentran toda su infraestructura y sus procesos en un único entorno tecnológico suelen enfrentar mayores dificultades para adaptarse a cambios del mercado.

Por eso, especialistas en transformación digital coinciden en que la capacidad para diseñar arquitecturas flexibles y gestionar estratégicamente las relaciones con los proveedores se está convirtiendo en un factor diferencial de competitividad.

La innovación tecnológica continúa siendo una herramienta central para el crecimiento de las organizaciones. El desafío ya no consiste únicamente en adoptar las soluciones más avanzadas, sino en construir una estrategia que permita aprovechar sus beneficios sin comprometer la autonomía necesaria para evolucionar en el futuro.