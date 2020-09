Ardió un buque petrolero en las costas de Sri Lanka

El buque petrolero The New Diamond mide más de 330 metros y tiene la capacidad de cargar más de 2 millones de barriles de crudo. (Foto: gentileza)

Un buque petrolero con más de 2 millones de barriles de Kuwait, uno de los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se prendió fuego en las costas de Sri Lanka cuando viajaba hacia la India.

El incendio se desató en la sala del motor producto de una explosión que aún no se comprobó qué la causó. Hasta ayer a la noche el personal de la marina no había podido controlar el incendio y no descartan que pueda haber un nuevo derrame de petróleo en la zona.

La fuerza aérea de Sri Lanka envió un avión para sobrevolar el buque y al mismo tiempo dos barcos fueron enviados para ayudar a las tareas de rescate. Lograron escapar 22 de los 23 tripulantes y uno murió quemado.

Las autoridades también desplegaron equipos para prevenir y controlar rápidamente en caso de que haya alguna filtración de hidrocarburos en el mar. También se enviaron barcos en caso de que haya algún descontrol más importante.

The New Diamond es el nombre del buque petrolero que se incendió y pertenece a la empresa nacional de petróleo de la India. En detalle, llevaba la carga hacia el puerto de Paradip, donde funciona una refinería del Estado con capacidad de producir 300 mil barriles de productos por día. Según los registros, el barco partió del puerto de Mina Al Ahmadi en Kuwait.

A última hora el titular de la marina de Sri Lanka, Dharshani Lahandapura, confirmó que se vio una pequeña fuga de petróleo y que están “analizando” la situación.