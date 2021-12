Ardió un vehículo en la zona rural de Cutral Co

Un incendio consumió la totalidad de un vehículo anoche, antes de la medianoche en la zona de chacras de Monte Hermoso, situado al sudoeste del ejido urbano de Cutral Co. No hubo personas heridas aunque se temía por una casa que estaba junto al vehículo, que finalmente no fue alcanzada.

De acuerdo a lo confirmado desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co, empezaron los llamados de vecinos de la calle Sáenz Peña que observaban las llamas en un sector de Monte Hermoso. Cuando llegaron al lugar, se constató que era en el lote 01 y si bien en principio, se alertó que se trataba de una casa, se verificó que era el vehículo.

Fueron dos dotaciones las que llegaron hasta el sitio y trabajaron rápidamente para extinguir las llamas. De todos modos las pérdidas fueron totales y se logró controlarlo y evitar que se trasladara hasta la vivienda contigua.

Las primeras versiones que hubo en el lugar dieron cuenta que podría ser intencional, por lo que la policía llegó hasta el sitio también para tomar intervención.