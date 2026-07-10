Cipolletti quedó entre las 20 mejores ciudades de Argentina para criar a un hijo, según un estudio nacional

Cipolletti fue reconocida entre las 20 ciudades argentinas de más de 100.000 habitantes con mejores condiciones para el desarrollo de la primera infancia. Así lo reveló el Índice NIDO, un estudio elaborado por la Fundación Bunge y Born junto a especialistas de CIPPEC, UNICEF y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que analiza las oportunidades que tienen los niños y niñas de hasta cinco años para crecer, aprender y desarrollarse.

La ciudad quedó en el puesto 18 del ranking nacional y se ubicó por encima de Neuquén capital. El relevamiento se construyó a partir de datos oficiales y evaluó aspectos vinculados con la salud, la educación, los espacios verdes y el ambiente urbano, además del contexto socioeconómico de cada localidad.

Qué evaluó el estudio que ubicó a Cipolletti entre las ciudades con mejores condiciones para la primera infancia

El Índice NIDO busca medir cómo se distribuyen las oportunidades para la primera infancia en las principales ciudades del país. Para ello toma como referencia indicadores objetivos relacionados con el acceso a servicios esenciales y con el entorno en el que crecen los niños durante sus primeros años, una etapa considerada determinante para su desarrollo.

Si bien el informe no analiza gestiones de gobierno, el reconocimiento coincide con un proceso de crecimiento urbano que la ciudad viene experimentando en los últimos años, con inversiones en infraestructura, servicios y espacios públicos.

Desde el municipio destacaron que entre las principales obras impulsadas se encuentran el plan de 700 cuadras de asfalto financiado con recursos municipales, el avance del recambio de luminarias para convertir a Cipolletti en una ciudad 100% LED, la recuperación y construcción de plazas y parques, la instalación de juegos infantiles, nuevos playones deportivos, mejoras en bicisendas y paseos, la ampliación de las redes de agua potable y cloacas, nuevas ciclovías y obras destinadas a fortalecer la seguridad mediante cámaras de videovigilancia y sistemas inteligentes de monitoreo, en conjunto con el Gobierno de Río Negro.

A estas iniciativas se suman proyectos provinciales y municipales que continúan ejecutándose en distintos sectores de la ciudad para acompañar el crecimiento poblacional con más infraestructura y servicios.

Rodrigo Buteler destacó que el reconocimiento refleja el crecimiento urbano y la calidad de vida de las familias

Tras conocerse los resultados, el intendente Rodrigo Buteler afirmó que la distinción trasciende cualquier gestión y representa un reconocimiento para toda la comunidad. «La verdad es que nos llena de orgullo. Cuando aparece una noticia así, no estamos hablando de política ni de un gobierno; estamos hablando de una ciudad. De un lugar que miles de familias eligen todos los días para vivir, trabajar y criar a sus hijos», señaló.

El jefe comunal consideró que la posición alcanzada demuestra el camino que viene recorriendo la ciudad y resaltó especialmente que Cipolletti haya quedado por encima de una capital provincial. «Que Cipolletti esté entre las 20 mejores ciudades del país para la primera infancia, e incluso por encima de una capital provincial como Neuquén, nos llena de satisfacción. Es una noticia que nos alegra porque habla de la ciudad que estamos construyendo entre todos. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero también sentimos que vamos por el camino correcto», sostuvo.

Buteler también vinculó el resultado con las obras ejecutadas durante los últimos años y aseguró que cada intervención urbana busca mejorar la vida cotidiana de los vecinos. En ese sentido, remarcó que «cada plaza que recuperamos, cada nuevo espacio público, cada juego infantil que instalamos, cada calle que asfaltamos, cada luminaria LED, cada obra de agua o cloacas, cada espacio deportivo y cada inversión en seguridad tienen un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos», para que los chicos puedan crecer en espacios seguros y las familias disfruten de una ciudad con mayores oportunidades.

También aseguró que el reconocimiento representa un incentivo para seguir avanzando. «Queremos que cuando una familia piense dónde vivir, dónde criar a sus hijos o dónde construir su futuro, piense en Cipolletti. Aspiramos a seguir siendo una ciudad ordenada, segura, con espacios públicos de calidad, con servicios y con oportunidades. Este reconocimiento nos pone muy contentos, pero sobre todo nos compromete a seguir haciendo las cosas cada día un poco mejor», señaló.