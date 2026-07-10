El homicidio de Lautaro Gallardo en Bariloche quedó categorizado como “causa compleja”

El homicidio de Lautaro Gallardo cometido en agosto pasado en un barrio del alto barilochense, que tiene tres imputados con distinto grado de participación, será investigado como “causa compleja” y con extensión de plazos hasta febrero de 2027, según un pedido del Ministerio Público Fiscal que no encontró oposición de la defensa y fue validado por el juez de Garantías Ricardo Calcagno.

La falta de testigos directos y la dificultad para definir los roles de cada uno de los sospechosos motivó la solicitud planteada por la fiscal jefe Betiana Cendón para prolongar la investigación de modo excepcional más allá de los plazos previstos en el Código. El nuevo plazo vencerá el 26 de febrero del próximo año. La causa tiene tres imputados pero ninguno está detenido. Para el presunto autor material, Daniel Aravena (apodado El Capo), la fiscal también pidió y obtuvo la declaración de rebeldía pedido de captura.

El único que estuvo sentado en la audiencia de reformulación de cargos realizada el último miércoles fue Ezequiel Llanca, quien mantenía hasta entonces una libertad no condicionada y se retiró con una pulsera electrónica y prohibición de acercamiento y contacto con el coimputado Leandro Vera, cuya declaración contribuyó a agravar su situación procesal.

La acusación quedó formalizada contra Llanca bajo la figura penal de “partícipe necesario” de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que podría llevarlo varios años a prisión. Su participación habría sido determinante en la muerte de Lautaro Gallardo, ocurrida el 30 de agosto de 2025 en la calle Michay, en el barrio Eva Perón.

Según los fiscales Cendón y Silvia Paolini, ese día Llanca y Leandro Vera habrían registrado en video con el teléfono de este último dónde y cómo se movía Gallardo, para aportarle luego esa información al autor del crimen.

Según Paolini, el imputado Llanca efectuó “tareas de vigilancia y localización de la víctima” para el posterior ataque con arma de fuego, con lo cual prestó “una colaboración esencial” en el homicidio.

Según la investigación, esos datos se desprenden de la pericia efectuada sobre uno de los teléfonos secuestrados. Figura allí también una comunicación directa de Llanca con Aravena a quien le dijo “está todo bien Capo”. La fiscalía consideró que el mensaje fue “funcional para la inmediata ejecución del plan criminal”.

Vera estuvo ausente de la audiencia porque “no fue notificado”, según su defensa, pero también habría colaborado con el seguimiento previo de Gallardo, y aportó su teléfono. En una declaración tomada por los fiscales detalló el rol de Llanca y esos nuevos elementos fueron citados como elemento clave para reformular los cargos. Vera también dijo haber sido amenazado por Aravena y otra persona para que se quede callado, porque si no “le pasaría lo mismo que a Gallardo”.

“No hay cámaras, no hay testigos presenciales, no está el arma”

El abogado defensor Manuel Mansilla desacreditó los nuevos elementos que refuerzan las sospechas sobre Llanca y relativizó los dichos de Vera porque también está imputado y “no está obligado a decir verdad: puede mentir cien veces”. También dijo que no fue informado sobre esa declaración y no pudo hacerle preguntas.

Según el defensor “no hay participación de Llanca en los hechos descriptos, no hay testigos presenciales, no hay cámaras, no está el arma, no hay casquillos. Por eso es una causa compleja. Agregó que la fiscalía “solo presupone. Tiene una teoría del hecho, pero no tiene evidencias”.

La fiscal Cendón también pidió que se le imponga prisión preventiva a Llanca debido a las amenazas recibidas por Vera y porque falta todavía peritar un segundo teléfono, que tiene “turno” en la oficina respectiva para fines de septiembre. Pero la defensa también se opuso.

Puesto a resolver, el juez Ricardo Calcagno rechazó los agravios del defensor sobre su exclusión de la declaración de Vera ante el Ministerio Público. Dijo que no hubo ningún derecho violentado y que tendrá ocasión de interrogarlo “en un hipotético juicio oral”.

Aceptó en consecuencia la reformulación de cargos sobre Llanca, que quedó imputado de partícipe necesario en el homicidio, pero rechazó la prisión preventiva. Para el juez, Llanca “no tiene posibilidad de entorpecer lo que falta por investigar, que en esencia es la apertura y examen de un teléfono ya secuestrado. También dijo que no pueden serle atribuidas las amenazas a Vera, porque nadie lo señala. “La privación de la libertad debe ser la última ratio” esgrimió Calcagno, y solo le impuso medidas restrictivas monitoreadas para que no se acerque al coimputado Vera y a sus familiares directos.