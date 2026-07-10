Voraz incendio en el depósito de materiales de Neuquén: la emotiva carta con la que la empresa agradeció el apoyo recibido

La empresa Sakura difundió una carta abierta para agradecer las muestras de solidaridad recibidas luego del incendio que afectó a uno de sus depósitos. En el comunicado destacó que, pese a la magnitud de los daños materiales, no hubo personas heridas y reconoció el trabajo de bomberos, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia, autoridades, vecinos, clientes, proveedores y colegas que colaboraron desde el primer momento.

Sakura agradeció el apoyo de la comunidad tras el incendio en uno de sus depósitos

«Hay momentos que nos recuerdan el verdadero valor de una comunidad. En las últimas horas recibimos el apoyo de clientes, vecinos, proveedores, colegas, instituciones y de muchas personas que estuvieron presentes de una u otra manera», expresó la firma al presentar el mensaje.

En la carta, la empresa señaló que el siniestro representó un fuerte impacto por las pérdidas ocasionadas, aunque remarcó que la mayor tranquilidad fue que ninguna persona resultó afectada. También puso en valor la rápida intervención de los equipos de emergencia, cuyo accionar permitió evitar consecuencias mayores.

El agradecimiento estuvo dirigido especialmente a los bomberos que trabajaron para controlar el incendio, a las fuerzas de seguridad y a los equipos de respuesta inmediata, además de las autoridades provinciales y municipales que pusieron a disposición la infraestructura necesaria durante la emergencia.

Sakura también destacó el acompañamiento de los vecinos, quienes colaboraron y permanecieron atentos a las necesidades de la empresa, así como el respaldo recibido de colegas del sector.

Otro de los reconocimientos estuvo dirigido a los proveedores, por mantenerse disponibles para afrontar los desafíos que deja el siniestro, y a los clientes, quienes hicieron llegar palabras de apoyo y ofrecieron su colaboración.

En el tramo final del mensaje, la firma extendió el agradecimiento a todo su equipo de trabajo, al que definió como una «gran familia» construida durante más de 38 años de trayectoria.

«Estas palabras sean tan solo una minúscula manifestación del agradecimiento y reconocimiento nuestro a la comunidad en su conjunto. Nos alienta, nos hace ponernos de pie y andar. Son la razón que da sentido a nuestra existencia», concluyó el comunicado, que cerró con un mensaje: «De todo corazón, muchas gracias a todos».