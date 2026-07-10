Fin de semana con cielo cubierto y mejores condiciones en Neuquén y Río Negro

Luego de varios días de inestabilidad, el tiempo presentará una mejora durante el fin de semana en Neuquén y Río Negro. De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), tanto el sábado como el domingo predominarán los cielos mayormente cubiertos, aunque con un ascenso de las temperaturas en gran parte de la región.

El tiempo mejora en Neuquén y Río Negro para el fin de semana, pero el alivio será breve

El organismo anticipó que las mejores condiciones serán temporarias, ya que la próxima semana volverán las lluvias y nevadas sobre la cordillera, acompañadas por períodos de viento.

En el norte neuquino, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante todo el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de -2 °C y una máxima de 7 °C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre -1 °C y 12 °C.

En el centro de Neuquén también predominará la nubosidad. El sábado la mínima será de 0 °C y la máxima alcanzará los 3 °C. El domingo se prevé un leve ascenso térmico, con 2 °C de mínima y 8 °C de máxima.

La cordillera de Neuquén y Río Negro continuará con abundante nubosidad durante ambas jornadas. El sábado se pronostican temperaturas entre 1 °C y 5 °C, mientras que el domingo la mínima será de 2 °C y la máxima llegará a 8 °C.

En el sur de Río Negro persistirá el cielo mayormente cubierto. El sábado comenzará con una mínima de -6 °C y una máxima de 5 °C. Para el domingo se espera una mejora en las temperaturas, con -3 °C de mínima y 9 °C de máxima.

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro tendrá un fin de semana con cielo mayormente cubierto y un marcado ascenso térmico hacia el domingo. El sábado se esperan 0 °C de mínima y 8 °C de máxima, mientras que el domingo las temperaturas irán de 2 °C a 13 °C.

La costa rionegrina será la zona con mejores condiciones, ya que se prevén jornadas parcialmente nubladas. El sábado la temperatura variará entre 1 °C y 11 °C, y el domingo entre 4 °C y 14 °C.

Según la AIC, el panorama cambiará nuevamente durante la próxima semana, cuando regresarán las precipitaciones en la cordillera en forma de lluvias y nevadas, junto con nuevos períodos de viento en distintos sectores de la región.