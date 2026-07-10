Avenida Mosconi: suspendieron el corte en los Puentes Carreteros este domingo 12 ¿cuáles siguen vigentes?

La Municipalidad de Neuquén informó que quedó suspendido el corte de tránsito programado previsto para este domingo 12 de julio en el ingreso a la ciudad por los Puentes Carreteros. La interrupción vehicular había sido anunciada en el marco de las obras de la Gran Avenida.

La modificación del cronograma responde a que, por cuestiones operativas, debieron postergarse los trabajos de retiro del pórtico de lectura de patentes. Esta intervención estaba prevista originalmente para la mañana del domingo.

Cómo se podrá circular por los Puentes Carreteros el domingo

De esta manera, el domingo no habrá interrupciones en el ingreso a Neuquén por los Puentes Carreteros. A partir de esta suspensión, tampoco será necesario implementar los desvíos alternativos que se habían planificado.

Los conductores podrán transitar con normalidad por ese sector de acceso, ya que las tareas operativas sobre el pórtico de patentes serán reprogramadas por el municipio.

Los cortes de tránsito que continúan vigentes por la Gran Avenida

Se aclara que el resto de los cortes programados para el fin de semana largo continúan vigentes, conforme al cronograma informado oportunamente en los distintos frentes de trabajo de la obra de la Gran Avenida:

Cruce Chaneton: Permanecerá cerrado de forma total durante los cuatro días para ejecutar trabajos de paso de cañeros eléctricos y la terminación de la superficie en la Avenida Mosconi .





Permanecerá durante los cuatro días para ejecutar trabajos de paso de cañeros eléctricos y la terminación de la superficie en la . Cortes rotativos (Sector Linares a Leales): Las interrupciones continuarán de forma diaria. Afectarán de manera consecutiva los cruces de las calles Paimún, Tronador y Saturnino Torres por tareas de reclamado y fresado de la calzada.

La Municipalidad agradece la comprensión de los vecinos y comunicará oportunamente la nueva fecha en la que se realizará la intervención suspendida en los puentes. Se solicita respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que trabajará en cada uno de los sectores afectados de la Avenida Mosconi.