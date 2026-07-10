Detienen a cuatro hombres que vendían droga en Cutral Co: tenían más de un kilo de marihuana y un arsenal

Un amplio policial con cinco allanamientos simultáneos en distintos barrios de Cutral Co arrojó resultados altamente positivos, culminando con la detención de cuatro hombres mayores de edad y el secuestro de un importante arsenal de armas y más de un kilo de marihuana. Las diligencias judiciales se dieron en el marco de una causa penal por presuntas lesiones leves agravadas.

La recolección de pruebas que motivó los procedimientos fue desarrollada por la División Investigaciones Cutral Co. A partir de los datos obtenidos, el personal de la Dirección Seguridad de la Comarca coordinó e irrumpió de manera sorpresiva en las diferentes viviendas con el apoyo estratégico de efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el Comando Radioeléctrico y otras unidades operativas de la zona.

Rifles y otras armas largas fueron encontradas en uno de los domicilios.

Durante las requisas en los inmuebles, los uniformados lograron incautar un peligroso arsenal compuesto por múltiples armas de fuego de diversos calibres, entre las que se detallaron pistolas, revólveres, carabinas y un arma de fabricación casera («tumbera»).

En los mismos domicilios se halló una gran cantidad de municiones aptas para el disparo, cargadores, un cañón de repuesto y numerosas vainas servidas que serán sometidas a peritajes. Además, la policía secuestró un automóvil que estaría directamente vinculado con el hecho bajo investigación.

El vehículo secuestrado por la policía.

El panorama se complejizó cuando, en medio de los operativos, los agentes hallaron sustancias ilegales. Ante esto, se solicitó la presencia inmediata del personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, que constató y decomisó un total de 1.320 gramos de cogollos de cannabis sativa (marihuana) y una balanza digital de precisión, lo que dio inicio a una causa paralela por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737).

Munición de fusíl y otras armas de guerra fueron incautados.

Los cuatro sospechosos aprehendidos fueron trasladados a los asientos policiales y puestos a disposición de la Fiscalía de Cutral Co, que lidera el caso. Mientras tanto, las autoridades judiciales y policiales continúan con las tareas de investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada detenido en el hecho original de lesiones, así como para establecer la procedencia del armamento y la droga secuestrada.