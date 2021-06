Argentina cerró la Liga de Naciones y el DT dio la lista para los Juegos Olímpicos

Con Bruno Lima -el ex Gigantes del Sur- como figura, la selección argentina de vóley masculino derrotó a Irán en su último partido de la Liga de Naciones que se disputa en Italia.

Lima anotó 23 puntos y fue el goleador para el equipo dirigido por Marcelo Méndez, que estableció parciales de 33-31, 25-23, 30-32 y 25-18.

Luego de un torneo con altibajos y muchas dificultades para contar con el plantel completo, Argentina finalizó noveno sobre 16 selecciones con siete victorias y ocho caídas.

Brasil finalizó la fase regular como el primero (récord 13-2), luego lo siguieron Polonia y Eslovenia (12-3) junto con Francia (11-4). Los mencionados ingresaron en el final four en el que se definirá el título.

#VNL 1 minuto de magia 💫



Posteo de apreciación a nuestro armador @LucianoDeCecco que en un sólo set hizo todo esto 😱😱😱



— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 23, 2021

El torneo se juega en la burbuja de Rimini, en Italia, donde conviven las delegaciones masculina y femeninas que compiten en sus respectivos torneos, en la previa de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Además de no contar con varios jugadores en el comienzo del torneo, afectados por coronavirus, Argentina tuvo a tres de ellos sancionados por no cumplir la rutina de protocolos. Si bien no se puso en peligro la salud de propios o ajenos a la delegación, las reglas determinaron que Lima o dos de sus compañeros se ausentaran dos partidos más.

De cara a los Juegos Olímpicos, Méndez definió la lista de jugadores con la que afrontará la competencia.

#Tokyo2020 Los 12 elegidos de Marcelo Méndez para los Juegos Olímpicos 👇🏻



¡Camino al sueño! 🤩



A: De Cecco - Sánchez

O: Lima - Pereyra

C: Solé - Ramos - Loser

PR: Conte - Palacios - Poglajen - Méndez

L: Danani



— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 23, 2021