¿Argentina, falta de fe?

Neuquén

He leído una carta de lectores escrita desde Buenos Aires por el señor Marcos Machado, la cual la interpreté como una falta total de respeto a médicos, científicos y a todo el personal dedicado al cuidado de la salud.



Por si no lo sabe, en la antigüedad el promedio de vida era unos 40 años y hoy subió a 70 gracias a la ciencia y a las personas que merced su vocación de servicio piensan y actúan en bien de los demás, sin fijarse en el riesgo de vida que corren a diario. Todo esto no es gracias a la fe, porque si así fuese el papa no daría la misa solo con la Plaza San Pedro vacía.

Lo más interesante que rescaté de esa carta fue que, por suerte, Argentina está dentro de los 22 países en el mundo que “no tienen fe”, quizás por eso nunca tuvimos guerras por religión, cuando la historia mundial está llena de guerras por la fe y hoy siguen.



Hernán Caire

DNI 5.262.288