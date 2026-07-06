Cayó en Neuquén una organización que vendía licencias de conducir truchas: hay detenidos

Como parte de una investigación por la presunta confección y comercialización de licencias nacionales de conducir apócrifas, personal del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén.



La causa se inició a partir de la detección de una licencia de conducir que no pudo ser validada mediante los sistemas oficiales.

A partir de esa irregularidad, efectivos especializados desarrollaron una minuciosa investigación en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, logrando reunir elementos que permitieron avanzar sobre una presunta organización dedicada a ofrecer licencias de conducir sin cumplir con los requisitos legales, utilizando comunicaciones telefónicas y transferencias bancarias como parte de la operatoria.

Los resultados de los operativos

Como resultado de las órdenes judiciales ejecutadas en tres domicilios de la capital provincial, el personal policial logró incautar una importante cantidad de elementos probatorios. Entre los que destacan doce teléfonos celulares, una tablet y un router.

También se hallaron nueve licencias nacionales de conducir, documentación de interés para la causa y sellos aclaratorios que presuntamente serían utilizados en la maniobra investigada.

Además, durante los procedimientos, cuatro personas mayores de edad fueron demoradas y trasladadas a una dependencia policial para cumplir con las diligencias procesales de rigor, quedando formalmente a disposición de la Fiscalía interviniente.