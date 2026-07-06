Declaran culpables a los dos penitenciarios acusados de golpear y rociar con gas pimienta a un interno en Viedma

Dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial fueron declarados culpables por agredir a un interno durante un procedimiento realizado en el Complejo de Ejecución Penal N° 1 de Viedma. El tribunal dio a conocer este lunes el veredicto condenatorio, luego del debate oral iniciado el 29 de junio. Ahora las partes disponen de cinco días para ofrecer prueba de cara a la audiencia de cesura, en la que se fijará la pena que deberán cumplir los responsables.

La acusación sostuvo durante el juicio que el hecho ocurrió el 5 de septiembre del año pasado, mientras se realizaban tareas de desinfección en el sector de celdas. Según la teoría presentada por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, ambos imputados golpearon al interno dentro de su celda y luego continuaron la agresión tras trasladarlo al área de aislamiento, donde además le arrojaron gas pimienta. Para la representante del Ministerio Público Fiscal, «una condena no priva a ninguna persona de sus derechos humanos y un uniforme no otorga a nadie derechos sobre otros».

La fiscalía atribuyó a los acusados el delito de vejaciones, previsto en los artículos 45 y 144 bis, inciso 3°, del Código Penal, al considerar acreditado que actuaron como coautores de las agresiones.

Declaraciones de internos, médicos y penitenciarios

Durante el debate declaró la víctima, quien reconstruyó lo sucedido, además de tres internos que presenciaron el episodio. También brindaron testimonio agentes penitenciarios que estaban de servicio, el fumigador convocado para realizar la desinfección, una enfermera del Servicio Penitenciario y una médica del Cuerpo de Investigación Forense, quienes detallaron la atención brindada, las lesiones constatadas y el mecanismo de producción de las heridas. A ello se sumaron funcionarios judiciales que participaron de las ruedas de reconocimiento realizadas durante la investigación.

Por su parte, el abogado Pedro Vega, defensor de uno de los imputados, solicitó la absolución y adhirió a la estrategia de la defensa del otro acusado. Sostuvo que el interno había desobedecido órdenes, se encontraba alterado y ejercía violencia física, por lo que el personal penitenciario actuó para controlar la situación mediante «el uso de la fuerza mínima indispensable».

Tras valorar el conjunto de la prueba producida durante el juicio, el tribunal resolvió declarar culpables a ambos agentes. El monto de la pena será definido en una nueva audiencia de cesura, una vez incorporada la prueba que presenten las partes para esa etapa del proceso.