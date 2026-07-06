Emergencia hídrica en Río Negro: entregan carros de agua y licitarán 250 tanques en la Región Sur

Acompañaron la jornada el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, y demás autoridades. Foto: Gobierno de Río Negro.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, entregaron carros de acopio y traslado de agua de 2.500 litros para pobladores rurales de las comisiones de fomento de Ojos de Agua y Siete Parajes (ex Paso Flores), en el marco de la emergencia hídrica que afecta a la región.

Luego de un relevamiento realizado por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y Aguas Rionegrinas (ARSA) se detectó que estas dos comisiones de fomento son las más afectadas por la falta de este recurso. Es por eso que se avanzó con la adquisición de carros que facilitarán las tareas para abastecer a más habitantes en menos tiempo.

Además, los tanques son removibles, por lo que los carros también podrán ser utilizados para repartir otros insumos como leña o garrafas del plan Energía en tu Hogar durante el invierno.

Como parte de este plan, el miércoles se realizará la apertura de sobre para la adquisición de 250 tanques de reserva domiciliaria con sus kits de instalación, la cual alcanzará a los $60 millones de inversión provincial. La distribución de estas cisternas se realizará de acuerdo con las necesidades detectadas por ARSA Y DPA.

El gobernador de la provincia destacó el trabajo de las comisiones de fomento y los organismos provinciales para avanzar en distintas iniciativas: «desde mejoras en la captación, nuevas perforaciones, eficientizar las reservas y organizarnos conjuntamente por si esta situación se agrava», remarcó.

El Superintendente del DPA, Néstor Pérez, comentó además que se realizará otra licitación, con un presupuesto provincial que alcanzará los $280 millones, para ejecutar 15 perforaciones con el fin de mejorar el abastecimiento de agua en la región sur.

Acompañaron la jornada el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, y demás autoridades provinciales y locales.