El PRO de Río Negro se rearma de cara al 2027 y deja abierta una posible alianza con La Libertad Avanza

El traspaso del diputado nacional Aníbal Tortoriello a La Libertad Avanza volvió a mover el tablero político de Río Negro. Sin embargo, desde el PRO buscaron poner el foco en el presente del partido y en su estrategia de cara a las elecciones de 2027, más que en la salida del exintendente de Cipolletti.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del PRO de Río Negro, Juan Martín, sostuvo que el espacio atraviesa una etapa de fortalecimiento institucional y reivindicó la construcción partidaria desarrollada durante la última década. Según indicó, se trata de «un partido con más de diez años en la provincia, con legisladores y concejales en varias localidades, con un fuerte anclaje en la región, donde somos gobierno en Chubut y participamos en la gestión de Neuquén».

En ese sentido, remarcó que esa trayectoria se sostiene sobre «valores bien nítidos, que empiezan por la coherencia», y diferenció al PRO al afirmar que «no andamos cambiando de lugar por conveniencia».

Renovación de autoridades y relanzamiento nacional, los ejes de la nueva etapa del PRO de Río Negro

En cuanto al posicionamiento político del PRO, explicó que mantienen «una mirada crítica de la gestión provincial» y que acompañan «muchas cosas que plantea el gobierno nacional, que coinciden con lo que propusimos en su momento nosotros». No obstante, consideró que «el cambio tiene que llegar a todos, a lo concreto del bolsillo de la gente y para eso hace falta un próximo paso».

Martín también señaló que el partido atraviesa un proceso de renovación de autoridades y de fortalecimiento territorial. En ese marco, indicó que el PRO está «preparando un encuentro regional como parte de la gira Próximo Paso», iniciativa que forma parte del relanzamiento del partido a nivel nacional. El dirigente quedó encaminado a continuar al frente de la fuerza luego de que la Junta Electoral rechazara la única lista opositora presentada para disputar la conducción provincial.

El PRO de Río Negro mantiene abiertas las puertas para un acuerdo con La Libertad Avanza

Respecto de un posible entendimiento electoral con La Libertad Avanza, Martín recordó que el PRO «siempre» sostuvo que debía estar «con los que piensan parecido y comparten valores». Al referirse a las negociaciones del año pasado, afirmó que «en 2025 no pudo ser porque del otro lado se empeñaron en sabotear un acuerdo con candidaturas que no representaban estos valores», aunque consideró que «esa lección ya se aprendió» y aseguró que hoy mantienen «muy buen diálogo con el senador Fullone, que es el principal referente de LLA».

Sobre la incorporación de Tortoriello al espacio libertario, el dirigente opinó que se trata de una decisión vinculada a una aspiración personal. Sostuvo que el diputado «se afilió hace cinco minutos a LLA porque su proyecto personal es ser candidato, aunque reconoce que no sabe nada de cómo está la provincia». De todos modos, aclaró que esa situación no modifica la posición institucional del PRO y reiteró que «las puertas de un acuerdo están abiertas, aunque todavía es pronto para hablar de esas cosas».

El legislador por el PRO remarcó que cualquier decisión sobre alianzas o candidaturas será adoptada por el partido y no por dirigentes en forma individual. «Lo más importante es que cualquier cosa que haga el PRO no va a ser decisión de una persona, sino de los afiliados a través de los órganos correspondientes. Eso es lo que nos diferencia, creemos en los equipos y no en las figuras», sostuvo Martín.