Familias Solidarias: cuáles son los requisitos para sumarse a la red de acogimiento en Neuquén

Anunciaron una nueva convocatoria para integrar la red de Familias Solidarias en Neuquén. «Cada familia que decide sumarse representa una nueva oportunidad para que una niña, un niño o un adolescente pueda atravesar un momento complejo en un entorno de cuidado, afecto y contención», destacó la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Claudia Mesplatere.

La iniciativa apunta a sumar hogares dispuestos a ofrecer acogimiento temporal a niñas, niños y adolescentes que atraviesan una Medida de Protección Excepcional. El programa busca garantizarles un entorno cuidado mientras se trabaja en la restitución de sus derechos.

Desde la subsecretaría explicaron que el acogimiento familiar no es una instancia de adopción, sino una medida temporal que prioriza el derecho de las infancias y adolescencias a crecer en un ámbito familiar. Los equipos técnicos y la Justicia, por su parte, se encargan de fortalecer los vínculos con su familia de origen.

Cómo funciona el acogimiento y cuáles son los requisitos en Neuquén

El programa de Familias Solidarias propone ampliar la red de hogares que puedan ofrecer cuidado, contención y un espacio afectivo transitorio a niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones complejas. «Convocamos a las familias de toda la provincia a conocer esta modalidad de acogimiento y a ser parte de una red comprometida con la protección de los derechos de las infancias y adolescencias», señaló Mesplatere.

Las familias que se suman reciben acompañamiento permanente de un equipo interdisciplinario, que interviene desde la evaluación inicial hasta el cierre del proceso. «Sabemos que es una decisión importante y por eso cada familia transita un proceso de evaluación, formación y acompañamiento. No están solas; cuentan con el respaldo de profesionales durante todo el acogimiento», subrayó la funcionaria.

Entre los requisitos para postularse se encuentran ser mayor de 25 años, no registrar antecedentes penales provinciales, no ser deudor de cuota alimentaria, no integrar el Registro Único de Adopción (RUA) y no figurar en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

Las personas interesadas en conocer más sobre el programa o iniciar el proceso de evaluación pueden comunicarse al 299 412-7862 para recibir información y asesoramiento, o ingresar a la web https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar.