Vendía droga en su casa en Neuquén y fue detenida: un preso sería su cómplice

El Departamento Antinarcóticos de Neuquén logró desarticular una red de comercialización de drogas que operaba en el sector Rincón del Valle del barrio Melipal, tras una intensa investigación por microtráfico impulsada el 19 de mayo de 2026 por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de Paula Yerfino.

Según pudo conocer este medio, los agentes de la División Antinarcomenudeo lograron confirmar que en una vivienda de la calle Las Catalpas funcionaba una boca de expendio de sustancias psicoactivas. Para los investigadores, la locación no era nueva ya que el domicilio registraba allanamientos previos.

El material secuestrado por la División Antinarcóticos de Neuquén.

Un hombre que está preso vinculado a la actividad

Con el avance de las tareas investigativas, no solo se identificó a la propietaria del inmueble como la responsable del comercio ilícito, sino que también se la vinculó con otros tres domicilios cercanos y con un hombre que se encuentra privado de la libertad en una comisaría local, quien resultó ser su pareja.

La Policía confirmó que la actividad en esa casa generaba graves problemas de seguridad en la zona, especialmente en horarios de la tarde y noche, coincidiendo peligrosamente con la salida de menores y adolescentes de los establecimientos educativos del sector.

El domicilio ya había sido allanado otras veces.

Un operativo de cuatro horas y más de 35 policías

Ante las pruebas recolectadas, la fiscal interviniente autorizó una orden de allanamiento que se ejecutó el pasado 4 de julio de 2026 a partir de las 19:30.

El operativo, que se extendió por cuatro horas y contó con el despliegue de más de 35 efectivos de diversas divisiones, móviles policiales y minibuses, culminó con la detención de un hombre y una mujer.

Había cocaína, marihuana y pastillas

Asimismo, las autoridades policiales detallaron el secuestro de varios envoltorios de clorhidrato de cocaína y marihuana, más de medio millón de pesos en efectivo, 12 pastillas sujetas a análisis pericial, sustancia de estiramiento, chips de telefonía celular, una consola PlayStation 4 y un disco externo de un terabyte.