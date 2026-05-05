Golosinas para la merienda con solo 3 ingredientes

El bocado ideal para pasar una tarde comiendo rico. La sugerencia es de @matycocinaok.

Lista de Ingredientes

pionono: 1

dulce de leche: 200 gr

chocolate cobertura semi amargo: 250 gr

Preparación

Lo primero que hay que hacer es extender el pionono sobre la mesa o mesada y vamos a cortar un cuadrado de 17 x 17, hay que aprovechar toda la masa. De todas formas el pionono no alcanza para sacar 3 cuadrados enteros, pero vamos cortando los recortes.

El primer cuadrado lo vamos a untar con dulce de leche. Encima se van poniendo los recortes hasta completar la superficie. Volvemos a untar con dulce de leche y por último agregamos los recortes que quedan, va a parecer un tetris, pero entra todo.

Llevamos a freezer por 10 minutos. Retiramos y cortamos en porciones. Primero a la mitad, giramos y cortamos la otra mitad. Luego volvemos a cortar a la mitad. Así van a quedar 8 rectángulos iguales.

Cada uno de esos rectángulo los vamos a bañar en chocolate semi amargo. Los colocamos sobre una bolsita para que no se peguen y por encima agregamos, si queremos, maní crocante. Se pueden consumir enseguida, pero para obtener mayor sabor es mejor dejarlos 2 días en la heladera.


