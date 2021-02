“Argentina necesita escoger un rumbo económico definitivo”

Gestionar el segundo año de pandemia en medio de un año electoral, comienza a ser el desafío que enfrenta el gobierno en 2021. La economía regional se debate al mismo tiempo entre la necesidad de generar impulso propio, y el arrastre recesivo que genera el contexto nacional. El economista Fernando Schpoliansky es el Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén. En diálogo con PULSO, brindó su visión respecto a la gestión económica nacional y al potencial del polo económico neuquino.

PREGUNTA: ¿Cuál es su balance respecto de la gestión económica nacional?

RESPUESTA: Es evidente que el 2020 fue un año atravesado por la pandemia en todo el mundo. La Argentina ya venía de un escenario de endeudamiento, de caída de la actividad económica, de pérdida del poder adquisitivo de su moneda y de recesión. El punto de partida de la gestión no era el mejor, y si a eso se le suma la pandemia, evidentemente la situación es compleja. Todas las estadísticas indican que la caída del producto global en 2020 será de entre el 3% y el 5%. La caída en Argentina estará por encima de la media mundial, justamente por las condiciones previas a la pandemia. En ese marco, ha sido un logro alcanzar la reestructuración de la deuda. Un logro que no se pudo capitalizar a raíz de la complejidad del escenario. Hoy el desafío es la renegociación con el FMI. Si una vez más se logra postergar los vencimientos, eso permitirá estabilizar las cuentas fiscales y pondrá por delante una nueva oportunidad para la economía. Luego, si ese tiempo no se utiliza eficientemente, volveremos a padecer una situación compleja dentro de algunos años.

P: ¿Cuál es el problema de base de la economía nacional?

R: Creo que nos debemos una definición respecto a quienes somos en términos económicos. ¿Somos agroexportadores? ¿Vamos a procurar la industrialización? ¿El desarrollo tecnológico? Buscamos ser todo, y finalmente terminamos no siendo nada. Necesitamos del campo para exportar, pero al mismo tiempo lo castigamos con retenciones excesivas. Tenemos una estructura impositiva regresiva, y es evidente la necesidad de una reforma laboral y previsional. Son cosas que no se han resuelto en los últimos años, independientemente de quien sea el que gobierne la Argentina.

P: ¿Tiene plan económico el gobierno?

R: Yo creo que sí. En la persona de Martín Guzmán, existe una hoja de ruta clara para la estabilización de la economía. Tal vez lo que aún no se ve, es una batería de medidas concretas, y eso sin duda es producto de la pandemia. El plan está, lo que el gobierno no explicita es el “cómo”, y eso es una falencia. Y dudo de que el gobierno no sepa “cómo”. Pero hubo que sostener un país que mantiene 40% de pobreza y un 10% de indigencia. Las partidas de IFE y de ATP resultaban abultadas, pero no había demasiada alternativa. Sin duda en 2021 es necesario empezar a crecer, y ese será el momento en que inevitablemente el gobierno deberá mostrar sus cartas.

Está claro que hace falta algo distinto, ha fracasado tanto el planteo del kirchnerismo duro, como la tercer experiencia neoliberal encarnada en el macrismo.

P: ¿Hay una disputa interna sin resolver hacia el interior del gobierno en materia económica?

R: La economía y la política van de la mano. Las decisiones económicas tienen siempre una decisión política detrás. Y en ese sentido es cierto que existe una contraposición entre el kirchnerismo duro, si se quiere más intervencionista, y el albertismo, que intentan tener una visión más moderada. Es posible que de allí surja la sensación de estancamiento de la gestión. La discusión vuelve a ser el modelo. Está claro que hace falta algo distinto, ha fracasado tanto el planteo del kirchnerismo duro, como la tercer experiencia neoliberal encarnada en el macrismo, tras la dictadura en el 76 y el menemismo en los 90.

P: ¿Cómo se posiciona Neuquén en ese escenario?

R: Neuquén tiene un rol preponderante en la economía nacional, debido al potencial económico de Vaca Muerta. Sucede que el propio desequilibrio de la economía nacional, el permanente cambio en las reglas del juego, y la inseguridad jurídica que generamos permanentemente, impide que el flujo de inversiones multi millonario que requiere un desarrollo como Vaca Muerta, pueda generarse en el corto plazo. Si no se generan las condiciones necesarias y suficientes para que las inversiones, que además son multinacionales, es posible que nunca se logre el desarrollo del shale oil. A la vez, Neuquén sigue siendo dependiente de los hidrocarburos, y pese al avance que se ha dado, no se ha logrado una diversificación suficiente de la matriz productiva. En términos potenciales, las condiciones de la provincia son muy buenas, incluso por la posibilidad de generar divisas.

P: ¿Cómo está la ciudad?

R: Las mismas tensiones financieras que experimenta la provincia, se trasladan a los municipios. La ciudad de Neuquén recibe de coparticipación federal de impuestos, coparticipación provincial, y regalías hidrocarburíferas, el 60% del total de sus ingresos. En el año 2020, esos recursos coparticipables, tuvieron una merma del 20%. El municipio es solvente y no necesita la asistencia financiera de la provincia. Aun con esa caída en los recursos, se logró mantener la obra pública en marcha y se pagan los sueldos en tiempo y forma. Naturalmente hubo un recorte de partidas presupuestarias, dado por las restricciones que la propia pandemia impuso sobre actividades sociales, culturales y/o deportivas.

PERFIL: Fernando Schpoliansky

Fernando Schpoliansky, es Contador Publico, con un Posgrado en Economía Social.

En el año 2000 formó parte de la gestión de gobierno de la Universidad Nacional del Comahue, como Secretario de Hacienda. Como docente, dictó la materia Organización y Economía.

Columnista de diversos medios de la región sobre temas de economía, fiscales y contables.

Fue Concejal de la ciudad de Neuquén (MC 2017). En la actualidad es el Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén.