Aborto legal: periodista rionegrina expondrá hoy en el Senado

La periodista rionegrina Belén Spinetta, especializada en género, expondrá hoy en el Senado durante el inicio de las ponencias a favor y en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya cuenta con media sanción en Diputados.

“La principal discusión de hoy es si la media sanción va a llegar con cambios o sin cambios. Nosotras entendemos que tiene que llegar sin cambios, que el proyecto que ya se aprobó es fruto de un consenso amplio; refleja la demanda de la sociedad de que el Estado de respuesta a esta problemática; y al mismo tiempo, implica un consenso entre distintas fuerzas políticas”, planteó en diálogo con Radio UNC-Calf de Neuquén.

Sobre cómo se avecina la discusión en el Senado, consideró que “lo que aparece es un escenario dividido, con un sector de indecisos e indecisas, más o menos similar al que aparecía en Diputados. Es clave lo que se pueda plantear en estas audiencias para que quienes aún están indecisos tomen posición. Sin embargo, “no alcanza con eso”, señaló, “la clave será la movilización popular en la calle, el punto de inflexión que permitió que se llegara a la media sanción en Diputados”.

En relación a la postura de las clínicas privadas que anticiparon que no realizarán abortos si el proyecto se convierte en ley, dijo que “están apostando a hacer un lobby político sobre los senadores que aún no tomaron posición” y “generar trabas para que no avance el proyecto”. Aclaró que el proyecto contempla la objeción de conciencia de los médicos pero no la oposición institucional porque “es inviable desde el punto de vista de los derechos humanos”. Si una clínica se declara objetora de conciencia, “lo que estaría haciendo es obstruyendo el acceso a la salud de la población y no estaría respondiendo a su propia existencia”, agregó.

“A medida que se vaya acercando el día se van a acrecentar las presiones de diferentes sectores” anticipó pero “la voluntad mayoritaria es avanzar en una legislación que proteja los derechos de las mujeres y que permita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14”, destacó.

Spinetta es licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Nacional del Comahue. Nació en Bariloche, se desempeñó en medios periodísticos de la región y actualmente está radicada en Buenos Aires. Integra el PTP y fue invitada por la senadora Magdalena Odarda (Río Negro) a exponer este martes.

Su intervención en el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales, y de Asuntos Constitucionales está prevista para las 17.30 y se puede seguir en vivo la sesión a través del sitio oficial del Senado. Las exposiciones serán martes y miércoles, entre las 14 y las 19, y se calcula que habrá alrededor de 150 en total.