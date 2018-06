Clínica privada de Neuquén anticipó que no realizará abortos

Este último aspecto es el que cuestiona este grupo de clínicas privadas en su comunicado: “Las instituciones de salud, creadas y llevadas adelante por personas que persiguen un bien compartido bajo valores comunes, también queremos elegir como curar y cuidar a los argentinos con la libertad que hemos tenido hasta ahora y no ser coartados por una ley que explícitamente dice: “queda prohibida la objeción de conciencia e ideario institucional.”

El texto establece que: “queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.” Esto significa que los profesionales pueden objetar individualmente la práctica, pero las autoridades de los hospitales públicos o de las clínicas privadas deberán garantizar el derecho al aborto. La objeción se aplica para el personal de salud y no para los establecimientos.

“La objeción de conciencia institucional es negar el acceso a la salud”

Para la asesora legal de la clínica CEMIC de Neuquén, Mariana González, la objeción de conciencia institucional significa “negar el acceso a la salud.” Indicó que ese establecimiento cuenta con un registro de objetores desde que la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo “FAL” en octubre de 2012 que dispuso que los abortos no punibles -es decir los que están previstos en el Código Penal- deben realizarse sin requerir autorización judicial.

“Estamos hablando de aborto, pero vos podes decir “yo no voy a atender casos de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) de fumadores, porque si vos te queres reventar tu salud, entonces yo no te curo.” Ese es el ejemplo más fácil”, explicó la abogada.

Aseguró que las clínicas no se pueden amparar en que son un “establecimiento privado.” “Tienen un concepto equivocado. Es lo mismo que cuando vos ves en un negocio un cartel que dice: “la casa se reserva el derecho de admisión.” Está bien, vos podes ponerlo si vendes tuercas, ahora cuando vos estas prestando un servicio que tiene que ver con derechos humanos esenciales como es la salud no cabe que vos abras y cierres la puerta depende que práctica te vaya a solicitar la persona. Están negando un derecho constitucional y no pueden hacerlo por más que sea una institución privada”, insistió.