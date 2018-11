Alperovich y Mirkin renunciaron al bloque Justicialista en Senadores

Los senadores peronistas por Tucumán, José Alperovich y Beatriz Mirkin, presentaron hoy su renuncia formal al Bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto. “Hemos acompañado a lo largo de casi tres años el esfuerzo del bloque por incorporar las necesidades de las provincias en la discusión con el Gobierno nacional sobre las leyes por éste requeridas, pero consideramos que esto ha llegado a un límite, que el presupuesto que está pretendiendo que aprobemos no tiene consistencia, seriedad ni veracidad. No las tiene en sus supuestos de recaudación ni en las metas fiscales propuestas”, afirmaron los legisladores en su renuncia.

Alperovich y Mirkin abogaron porque se pueda “confluir con los demás senadores peronistas y de frentes electorales en un gran interbloque”. Al final de su carta los legisladores también resaltan que “con seguridad muchas serán las votaciones que nos encontrarán del mismo lado”. En tanto, hoy Mirkin defendió la decisión de alejarse del bloque y pidió que “el peronismo vaya unido a las próximas elecciones”.

Afirmó que su estrategia, que incluye la conformación de un interbloque con la bancada que integra Cristina Kirchner, se produce “para que el peronismo vaya unido a las próximas elecciones”, al tiempo que cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto para 2019. En declaraciones a La990, la senadora peronista advirtió que el proyecto que recibió media sanción en Diputados “no tiene consistencia ni seriedad”. “No creemos que el Presupuesto tenga consistencia ni seriedad, es una mentira. Ni en la recaudación ni en el déficit cero”, señaló.

Diferenció su posición de la de Pichetto, quien según destacó “considera que hay que aprobar” la iniciativa para que no se prorrogue el Presupuesto anterior. “Queremos intentar que el peronismo vaya unido en las próximas elecciones para poder dar batalla en mejores condiciones. Nosotros no terminamos partiendo el bloque. Somos dos senadores que nos vamos de 25”, aclaró.

Alperovich había señalado este lunes al confirmar el alejamiento: “El bloque federal no me representa. No me siento contenido ideológicamente en ese bloque. Vamos a armar un interbloque con Cristina Kirchner en el Senado”. Para Alperovich, debe haber “un peronismo unido” y eso significa tener a Cristina Kirchner adentro del mismo espacio. A su vez, el ex gobernador tucumano abrió la puerta a que más senadores del bloque Justicialista abandonen ese bloque en los próximos días o semanas.